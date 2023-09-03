Протягом доби ворог 20 разів обстріляв прикордоння Сумщини

Протягом 3 вересня росіяни здійснили 20 обстрілів 7 прикордонних громад Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську ОВА.

За повідомленням, обстрілів зазнали сім громад – Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Зноб-Новгородська, Есманська, Свеська, Великописарівська.



Зокрема, у Білопільській громаді внаслідок мінометного та артилерійського обстрілу пошкоджені приватний будинок, господарча споруда, у Краснопільській громада, окрім іншого, був обстріл шістьма некерованими авіаційними ракетами. Про постраждалих не повідомляється.



Через російський артилерійський обстріл міста Ворожба Сумського району пошкоджені чотири приватні житлові будинки та приміщення агропідприємства, додають в ОВА.

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