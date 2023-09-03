В течение суток враг 20 раз обстрелял приграничье Сумщины
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В течение 3 сентября россияне совершили 20 обстрелов 7 пограничных громад Сумщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую ОВА.
Как сообщается, обстрелам подверглись семь громад – Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Свесская, Великописаревская.
В частности, в Белопольской громаде в результате минометных и артиллерийских обстрелов повреждены частный дом, хозяйственная постройка. В Краснопольской громаде, кроме прочего, был обстрел шестью неуправляемыми авиационными ракетами. О пострадавших не сообщается.
Из-за российских артиллерийских обстрелов города Ворожба Сумского района повреждены четыре частных жилых дома и помещения агропредприятия, добавляют в ОВА.
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показать весь комментарий03.09.2023 22:25 Ответить Мне нравится 0
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