В течение суток враг 20 раз обстрелял приграничье Сумщины

В течение 3 сентября россияне совершили 20 обстрелов 7 пограничных громад Сумщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую ОВА.

Как сообщается, обстрелам подверглись семь громад – Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Свесская, Великописаревская.

В частности, в Белопольской громаде в результате минометных и артиллерийских обстрелов повреждены частный дом, хозяйственная постройка. В Краснопольской громаде, кроме прочего, был обстрел шестью неуправляемыми авиационными ракетами. О пострадавших не сообщается.

Из-за российских артиллерийских обстрелов города Ворожба Сумского района повреждены четыре частных жилых дома и помещения агропредприятия, добавляют в ОВА.

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