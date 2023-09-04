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Естонія відправить українським рятувальникам машину для розмінування. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні

Естонська Асоціація рятувальників придбала для ДСНС машину для розмінування MV-4. Її назвали на честь української чемпіонки світу зі стрибків у висоту Ярослави Магучіх.

Про це повідомило посольство Естонії в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, машина вирушить до України найближчими днями.

"Машина обладнана дистанційним керуванням, що дає змогу саперам перебувати на безпечній відстані, а отже, вона не тільки допомагатиме українським рятувальникам знешкоджувати міни та нерозірвані боєприпаси, а й зберігатиме їхні життя", - йдеться у повідомленні.

Вартість машини, включно з додатковим обладнанням і тренінгом для саперів, становить 1,1 млн євро. Фінансові витрати взяли на себе естонські підприємці Крістьян Раху, Прііт Коіт і Валдур Лаід – керівники компанії UG Investments.

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Багатофункціональна роботизована система для розмінування MV-4 має розширені можливості зі знешкодження вибухонебезпечних предметів та саморобних вибухових пристроїв. Як повідомляється, вона обладнана поворотним грейфером, клішнею для розмінування та бульдозерним відвалом.

Низький профіль і міцна конструкція роблять машину стійкою до будь-яких детонацій протипіхотних мін і нерозірваних боєприпасів подібної інтенсивності. Робот-розмінувальник також може витримати вибухи протитанкових мін. MV-4 призначений для очищення від мін смуги землі шириною 170 см.

В Україні вже є 10 роботів-розмінувальників виробництва DOK-ING. На сьогодні вони обстежили більш ніж мільйон квадратних метрів української землі та знищили понад 700 різних вибухонебезпечних предметів.

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Естонія відправить українським рятувальникам машину для розмінування 02
Естонія відправить українським рятувальникам машину для розмінування 03
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а резніков, це запише в щоденні витрати. в ті самі 100 млн.
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04.09.2023 12:10 Відповісти
Гарна штука, та тільки для тилу підходить.
На фронті швидко спалять "Ланцетом" або ПТКР.
Тому MICLIC - саме те, що потрібно.
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04.09.2023 12:15 Відповісти
Свинособаки научились минировать в три слоя, срабатывание с задержкой, по сигналу -
мы ещё с этими минами наморочимся.
Спасибо Эстонии - источник вечного позитива: посмотрите на лица - нормальненький отряд
"лесных людей", готовых к встрече "русскими друзьями", но уже с натовской поддержкой.
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04.09.2023 12:34 Відповісти
А красная она, чтобы ее лучше противник видел?
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04.09.2023 13:40 Відповісти
В Украине создали машину для разминирования.
https://korrespondent.net/ukraine/4611951-v-ukrayne-sozdaly-mashynu-dlia-razmynyrovanyia
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04.09.2023 14:54 Відповісти
 
 