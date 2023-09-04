Естонія відправить українським рятувальникам машину для розмінування. ФОТО

Естонська Асоціація рятувальників придбала для ДСНС машину для розмінування MV-4. Її назвали на честь української чемпіонки світу зі стрибків у висоту Ярослави Магучіх.

Про це повідомило посольство Естонії в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, машина вирушить до України найближчими днями.

"Машина обладнана дистанційним керуванням, що дає змогу саперам перебувати на безпечній відстані, а отже, вона не тільки допомагатиме українським рятувальникам знешкоджувати міни та нерозірвані боєприпаси, а й зберігатиме їхні життя", - йдеться у повідомленні.

Вартість машини, включно з додатковим обладнанням і тренінгом для саперів, становить 1,1 млн євро. Фінансові витрати взяли на себе естонські підприємці Крістьян Раху, Прііт Коіт і Валдур Лаід – керівники компанії UG Investments.

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Багатофункціональна роботизована система для розмінування MV-4 має розширені можливості зі знешкодження вибухонебезпечних предметів та саморобних вибухових пристроїв. Як повідомляється, вона обладнана поворотним грейфером, клішнею для розмінування та бульдозерним відвалом.

Низький профіль і міцна конструкція роблять машину стійкою до будь-яких детонацій протипіхотних мін і нерозірваних боєприпасів подібної інтенсивності. Робот-розмінувальник також може витримати вибухи протитанкових мін. MV-4 призначений для очищення від мін смуги землі шириною 170 см.

В Україні вже є 10 роботів-розмінувальників виробництва DOK-ING. На сьогодні вони обстежили більш ніж мільйон квадратних метрів української землі та знищили понад 700 різних вибухонебезпечних предметів.

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