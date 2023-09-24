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Притулок для тварин підпалили у Києві, 7 котів загинуло. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Столичні поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі у притулку для тварин в Голосіївському районі Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, внаслідок пожежі 7 котів загинуло, інших вдалось врятувати. Слідчі дії тривають.

Подія сталась на вулиці Заболотного вчора, 23 вересня, близько 23:00 години. На місце негайно прибули вогнеборці ДСНС, які ліквідували пожежу, а також правоохоронці Голосіївського управління поліції та медики.

"Відомо, що за вказаною адресою волонтери самостійно звели притулок для котів. Місцеві жителі опікувались тваринами та наглядали за ними. Попередньо встановлено, що у притулку перебувало близько 60 котів, 7 з яких загинули внаслідок пожежі, інші з опіками доставлені у ветеринарну клініку", - йдеться у повідомленні.

Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки.

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Притулок для тварин підпалили у Києві, 7 котів загинуло 01
Притулок для тварин підпалили у Києві, 7 котів загинуло 02

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 299 Кримінального кодексу України - жорстоке поводження з тваринами.

Поліція наразі з’ясовує всі обставини події та проводить слідчі дії.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+50
Котів можуть не любити хіба всрані кацапи!
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24.09.2023 13:31
+29
Нелюди, навіщо?
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24.09.2023 13:32
+28
Коти чудові мисливці і справді одні з кращих істот в полюванні і допомагають цим людині. В нас в багатоповерхівках завелися миші і в підвалі і на техповерсі - скільки не труїли, все одно з'являлися. Поки не поселилися в дворі коти - після чого про мишей забули. Ні разу не було такого, аби вони напали чи покусали людей - єдина незручність це те, що нявчать в період парування, але це не велика проблема - собаки з їх постійним гавканням значно більше шумлять.
А от найкращим вбивцею та найнебезпечнішою істотою була є і залишається людина, яка вбиває та руйнує все без вийнятку на цій планеті.
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24.09.2023 13:49
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Ти голову свою давно перевіряв ?
Перевір про всякий випадок, хто зна що там є.
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24.09.2023 23:26 Відповісти
Кітлер

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24.09.2023 23:51 Відповісти
Що там з головою, вже первірив ?
Поспішай, бо регрес запущений, потім не наздоженеш і на таксі.
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24.09.2023 23:55 Відповісти
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24.09.2023 16:46 Відповісти
Świnię poznała, niedaleko szukała.
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24.09.2023 18:37 Відповісти
нелюди и твари!если могут убить животных то и на людей руку смогут поднять!
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24.09.2023 16:54 Відповісти
Два преступления, за которые необходимо ввести телесные наказания: танцы на могилах солдат, и издевательство над животными. Таких выродков нужно пороть плетьми, до полусмерти. И желательно публично.
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24.09.2023 18:14 Відповісти
Ненавидіти собак і тим паче котів може людина яка людиною назвати важко, бо це вже кончена особистість і назад повернення немає.
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24.09.2023 19:53 Відповісти
Сподіваюсь, що їх знайдуть і покарають, тим паче, що нині за котів і собак дають більше ніж за людей.
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24.09.2023 21:14 Відповісти
Зберіть отару мешканців з багтоквартирних і дізнаєтеся, що ******* тварин там лище 30% мешканців. Всі інші спільної думки, що їх треба потравити і собак теж. І поліція їх підтримає.
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25.09.2023 04:25 Відповісти
Пояснюю рагулю. Порядних та розумних, завжди меньшість, а ось бидла, завжди більшість, чому свідчення 2019 рік
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25.09.2023 11:01 Відповісти
Рагуль тут лише ти бидло хамське. Навчися читати в правильному порядку. Я написав, що любителів менше, а по друге в нас ОСББ з радісттю підтримує мешканців, що треба травити. Я проти такого, і мене теж вирішили потруїти. А ти навіть прочитати рівно не взмозі, теж мені. Аби хліборізкі головне відкрити. Лицеміри срані.
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25.09.2023 15:55 Відповісти
Таких тварин як три треба труїти та відстрілювати,а не беззахисних «дітей»,які також хочуть жити!Бог тобі суддя!Але «бумерангніхто не відміняв!
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25.09.2023 12:36 Відповісти
Ти теж читай уважно, а не зявало відкривай. Читай вище. Що, я проти цього, а не за.
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25.09.2023 15:57 Відповісти
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