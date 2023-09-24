Притулок для тварин підпалили у Києві, 7 котів загинуло. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Столичні поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом пожежі у притулку для тварин в Голосіївському районі Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, внаслідок пожежі 7 котів загинуло, інших вдалось врятувати. Слідчі дії тривають.
Подія сталась на вулиці Заболотного вчора, 23 вересня, близько 23:00 години. На місце негайно прибули вогнеборці ДСНС, які ліквідували пожежу, а також правоохоронці Голосіївського управління поліції та медики.
"Відомо, що за вказаною адресою волонтери самостійно звели притулок для котів. Місцеві жителі опікувались тваринами та наглядали за ними. Попередньо встановлено, що у притулку перебувало близько 60 котів, 7 з яких загинули внаслідок пожежі, інші з опіками доставлені у ветеринарну клініку", - йдеться у повідомленні.
Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали розслідування за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України - умисне знищення або пошкодження майна, що спричинило тяжкі наслідки.
Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 299 Кримінального кодексу України - жорстоке поводження з тваринами.
Поліція наразі з’ясовує всі обставини події та проводить слідчі дії.
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