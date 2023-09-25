Наслідки нічної атаки на Одесу. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Російські загарбники атакували припортову інфраструктуру в Одесі, у результаті ударів суттєво пошкоджена будівля морвокзалу і готелю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Відомо, що росіяни атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет.
Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа, яку ліквідували вогнеборці.
Топ коментарі
+13 Деніс Войцеховський
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+10 semen mecheniy
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+6 Wasyl Worobec
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Ігнат натякнув, що Україна здатна збивати "Онікси"
У ніч на 25 вересня 2023 року російські окупанти завдали удару по Одесі:
🚀 12 крилатих ракетами морського базування «Калібр»;
🚀 2 протикорабельними ракетами П-800 «Онікс»;
🛬 19 ударними БпЛА «Shahed-136/131».
Силами та засобами ППО знищено:
🚀 11 крилатих ракет «Калібр»;
🛬 19 ударних БпЛА «Shahed-136/131».
Але до нього вже почало доходити, що він був неправий, але визнати це прилюдно поки що сцикотно.