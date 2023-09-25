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обстріл (21421) Одеса (4021) ракети (2850) Кіпер (25)

Наслідки нічної атаки на Одесу. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Російські загарбники атакували припортову інфраструктуру в Одесі, у результаті ударів суттєво пошкоджена будівля морвокзалу і готелю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Відомо, що росіяни атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет.

Суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа, яку ліквідували вогнеборці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували Одещину 19 "шахедами" та 2 надзвуковими ракетами "Онікс", також запустили 12 "Калібрів" зі складними траєкторіями руху по різних областях України. ФОТОрепортаж

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Наслідки нічної атаки на Одесу 11

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+13
Проти "Оніксів" та балістики хіба що "Петріоти" допоможуть. Інші дозвукові цілі нормально збивають.
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25.09.2023 08:48
+10
одни калибрами и кинжалами сносят целые здания и районы -в ответ летят маленькие дроны и разбивают стекла в москва-сити - и запад на это смотрит и выделяет 10 абрамсов и 5 машин разминирования -у самого склады просто завалены крылатыми и баллистическими ракетами -разной дальности -мощности и управляемости
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25.09.2023 09:01
+6
Невже нема ніякого ППО щоб прикрити Одесу???
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25.09.2023 08:46
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Невже нема ніякого ППО щоб прикрити Одесу???
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25.09.2023 08:46 Відповісти
Проти "Оніксів" та балістики хіба що "Петріоти" допоможуть. Інші дозвукові цілі нормально збивають.
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25.09.2023 08:48 Відповісти
То до чого, тоді, був цей 3,14здьож?

Ігнат натякнув, що Україна здатна збивати "Онікси"
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25.09.2023 09:10 Відповісти
Це до Ігната питання.
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25.09.2023 09:11 Відповісти
То було риторичне запитання. А Гнат... мабуть дивиться як звиздять на самому високому рівні, та й думає, що тепер всім можна. )
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25.09.2023 09:29 Відповісти
а калібри і шахіди самі себе позбивали?
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25.09.2023 10:01 Відповісти
Не все збивають,на жаль...
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25.09.2023 10:44 Відповісти
так - нажаль не все
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25.09.2023 13:24 Відповісти
Як що наша влада за Україну,то сьогодні не буде кримского мосту. Подивімося.
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25.09.2023 08:53 Відповісти
У відповідь на події останніх двох тижнів на Одесу мало б полетіти десяток "Кинжалів" та "Іскандерів", але русня вважає, що знищення штабу чф рф і комплексу С-400 - то дрібниці, або влада на росії антиросійська?
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25.09.2023 08:56 Відповісти
Есть в ютубе блогер,он по фактах,с толковой аналитикой,доказывает что Путлер враг кацапского народа . Гляньте если хотите,там военная тематика,Карабах Тайвань и тд.Там не только о нас.Вроде толковый блогер.....хотя так как он парафинит путина и генералов.....поярче чем стрелков...
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25.09.2023 09:21 Відповісти
Спасибі, але не дивлюсь блогерів, крім Тараса Білки. Вони занадто балакучі, у мене часу стільки немає, щоб вислухати до кінця.
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25.09.2023 09:23 Відповісти
От там якраз навпаки...там карти схеми,голосу мало ....фактаж.Це не такий блогер...Але справа Ваша.
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25.09.2023 09:30 Відповісти
Ракети за день не літають.Їх потрібно програмувати і підготовлювати.Всі удари готовляться заздалегідь.
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25.09.2023 10:07 Відповісти
Від удару по докам пройшло вже тижні два, часу для програмування достатньо.
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25.09.2023 10:10 Відповісти
Волни і програмують і обирають і шукають цілі.Але коли кажуть.що москалі за щось там роблять помсту,це абсурд.
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25.09.2023 12:22 Відповісти
По параш-ТВ показывают снятого на мосфильме трансгендера Сару, которая типа пресс-офицер Минобороны Украины. Подтверждаю уничтожение этого трансгендера на крыше отеля "Одесса" вместе с другими трансгендерами Йосей, Цилей и Абрашей, где они занимались трансгендерной любовью.
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25.09.2023 09:00 Відповісти
одни калибрами и кинжалами сносят целые здания и районы -в ответ летят маленькие дроны и разбивают стекла в москва-сити - и запад на это смотрит и выделяет 10 абрамсов и 5 машин разминирования -у самого склады просто завалены крылатыми и баллистическими ракетами -разной дальности -мощности и управляемости
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25.09.2023 09:01 Відповісти
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25.09.2023 09:04 Відповісти
Дякую. Це більш інформативно.
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25.09.2023 09:09 Відповісти
❗️ЗНИЩЕНО 11 «КАЛІБРІВ» ТА 19 «ШАХЕДІВ»
У ніч на 25 вересня 2023 року російські окупанти завдали удару по Одесі:
🚀 12 крилатих ракетами морського базування «Калібр»;
🚀 2 протикорабельними ракетами П-800 «Онікс»;
🛬 19 ударними БпЛА «Shahed-136/131».
Силами та засобами ППО знищено:
🚀 11 крилатих ракет «Калібр»;
🛬 19 ударних БпЛА «Shahed-136/131».
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25.09.2023 09:14 Відповісти
ПЛЕШИВАЯ ФАШИСТСКАЯ МРАЗЬ ЗДОХНИ АМИНЬ
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25.09.2023 09:07 Відповісти
Наше ППО це просто космос!!!Гляньте КПД....З таким ППО зиму переживемо.....
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25.09.2023 09:27 Відповісти
Не всі переживуть цю зиму. Навіть з таким "космічним" ППО.
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25.09.2023 09:33 Відповісти
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25.09.2023 09:36 Відповісти
Якою недолугою не була ця будівля, але вона наша, і нам вирішувати, що з нею робити. Якщо втішатися тим, що вона нам не потрібна була, то й Опера може, комусь теж не потрібна, бо є одесити, які крім Привозу нічого не знають. Воно все наше, і кацапам здохнуть за кожен камінь, не кажучі за людські життя!!!
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25.09.2023 10:46 Відповісти
Ігор Дмітрієв, якщо що - зрадник, який топив за прихід "СРУзькаго мира", пропагандон, працював на одеському телеканалі АТВ, який створив разом з іншім зрадником, депутатом і лидером партії "Родіна" Ігорем Марковим, здриснув на московію, і гавкав вже звідтам на Україну.

Але до нього вже почало доходити, що він був неправий, але визнати це прилюдно поки що сцикотно.

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25.09.2023 11:42 Відповісти
кемпинский. Жирная гостиница. Была....
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25.09.2023 23:22 Відповісти
 
 