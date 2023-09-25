Последствия ночной атаки на Одессу. ФОТОрепортаж
Российские захватчики атаковали припортовую инфраструктуру в Одессе, в результате ударов существенно повреждены здания морвокзала и гостиницы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
Известно, что россияне атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и двумя типами ракет.
Существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе, в здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар, который ликвидировали пожарные.
Топ комментарии
+13 Деніс Войцеховський
показать весь комментарий25.09.2023 08:48
+10 semen mecheniy
показать весь комментарий25.09.2023 09:01
+6 Wasyl Worobec
показать весь комментарий25.09.2023 08:46
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/ignat-natyaknuv-shcho-ukrajina-zdatna-zbivati-oniksi-24092023-487457 Ігнат натякнув, що Україна здатна збивати "Онікси"
У ніч на 25 вересня 2023 року російські окупанти завдали удару по Одесі:
🚀 12 крилатих ракетами морського базування «Калібр»;
🚀 2 протикорабельними ракетами П-800 «Онікс»;
🛬 19 ударними БпЛА «Shahed-136/131».
Силами та засобами ППО знищено:
🚀 11 крилатих ракет «Калібр»;
🛬 19 ударних БпЛА «Shahed-136/131».
Але до нього вже почало доходити, що він був неправий, але визнати це прилюдно поки що сцикотно.