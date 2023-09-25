Последствия ночной атаки на Одессу. ФОТОрепортаж

Российские захватчики атаковали припортовую инфраструктуру в Одессе, в результате ударов существенно повреждены здания морвокзала и гостиницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Известно, что россияне атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и двумя типами ракет.

Существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе, в здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар, который ликвидировали пожарные.

Также смотрите: Оккупанты атаковали Одесщину 19 "шахедами" и двумя сверхзвуковыми ракетами "Оникс", также запустили 12 "Калибров" со сложными траекториями движения по разным областям Украины. ФОТОрепортаж





















