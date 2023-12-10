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обстріл (21149) Сумська область (2208)

Минулої доби окупати 115 разів обстріляли Сумщину. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Вночі під ворожим обстрілом опинилися 4 громади Сумської області.

Про це повідомили у поліції Сумської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Упродовж минулої доби військові РФ обстрілювали територію області. Загалом зафіксовано 115 ударів. Внаслідок атак пошкоджено два приватних житлових будинки", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Сумської ОВА, вночі росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Вночі росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом 9 грудня росіяни 20 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 135 вибухів, - ОВА

Минулої доби окупати 115 разів обстріляли Сумщину 01
Минулої доби окупати 115 разів обстріляли Сумщину 02
Минулої доби окупати 115 разів обстріляли Сумщину 03
Минулої доби окупати 115 разів обстріляли Сумщину 04

Автор: Марина Макєєва
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