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Київ (13849) Повітряні атаки на Київ (408) балістичні ракети (121)

Наслідки ракетної атаки на Київ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Уламки ракет пошкодили житлові будинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Миколи Калашника.

Зазначається що у мікрорайоні внаслідок ракетної атаки пошкоджені житлові будинки.

"На декількох вулицях внаслідок вибухової хвилі у десятка житлових будинків повилітали вікна. На місці рятувальні служби та карети швидкої медичної допомоги, працюють слідчо-оперативні групи. Найближчим часом до роботи приступлять комунальні служби для ліквідації наслідків нічної повітряної атаки", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки ракетної атаки на Київ 12

Автор: Марина Макєєва
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Уроди недороблені.
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11.12.2023 07:12 Відповісти
ОТ ПУТИНА СЕМЬИ НИЧЕГО ДОЛЖНО НЕ ОСТАТЬСЯ !!!
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11.12.2023 07:33 Відповісти
було дуже голосно вночі, нажаль вава та скумрія не почули
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11.12.2023 07:51 Відповісти
біжіть донатити на ЗСУ інакше ви наступні на черзі!!@
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11.12.2023 07:59 Відповісти
а ось лук,янеенко валера та його старший братік саша. кажуть. що Україна "спровцировала", що самі викуваті.******* януковоща та *****. та бояться ЗСУ. Кому цікаво їхня думка.. 0508370458
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11.12.2023 08:02 Відповісти
а хто це такі і нах їх тел. сюди всунув?
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11.12.2023 09:15 Відповісти
вата ,яка любить ***** та ненавидить все українське але живе в Україні . Далі пояснення треба ?
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11.12.2023 13:25 Відповісти
 
 