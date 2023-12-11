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Наслідки ракетної атаки на Київ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні
Уламки ракет пошкодили житлові будинки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Миколи Калашника.
Зазначається що у мікрорайоні внаслідок ракетної атаки пошкоджені житлові будинки.
"На декількох вулицях внаслідок вибухової хвилі у десятка житлових будинків повилітали вікна. На місці рятувальні служби та карети швидкої медичної допомоги, працюють слідчо-оперативні групи. Найближчим часом до роботи приступлять комунальні служби для ліквідації наслідків нічної повітряної атаки", - йдеться в повідомленні.
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