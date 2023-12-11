Зранку рашисти атакували Київ балістикою, ППО збила 8 ракет
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 11 грудня, близько 4:00 рашисти завдали чергового удару ракетами по Києву, попередньо, балістичного типу.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Зранку у Києві пролунала серія вибухів від роботи ППО, до сигналу повітряної тривоги. Країна-агресор атакувала балістичними ракетами.
"Внаслідок атаки ворога уламок ракети пошкодив у Дарницькому районі недобудовану будівлю. Пожежу там оперативно загасили. Ще один уламок упав на газон. Четверо людей - всі дорослі - постраждали в Дарницькому районі внаслідок ракетної атаки ворога. Медики надали їм допомогу на місці. Також уламок ракети виявили на території магазину-складу в Дарницькому районі. Обійшлося без пожежі та пошкоджень будівлі", - зазначив Кличко.
За даними Повітряних сил ЗСУ, знищено вісім повітряних цілей, які летіли у напрямку столиці по балістичній траєкторії.
Будь ласка, зачекайте...
Балістичними ракетами.
У випадку літаків то була б атака аеродинамікою?
- Його атакували зброєні архимедови сили