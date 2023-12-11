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ППО (1835) Повітряні сили (1270) Повітряні атаки на Київ (408) балістичні ракети (121)

Зранку рашисти атакували Київ балістикою, ППО збила 8 ракет

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Сьогодні, 11 грудня, близько 4:00 рашисти завдали чергового удару ракетами по Києву, попередньо, балістичного типу.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Зранку у Києві пролунала серія вибухів від роботи ППО, до сигналу повітряної тривоги. Країна-агресор атакувала балістичними ракетами.

"Внаслідок атаки ворога уламок ракети пошкодив у Дарницькому районі недобудовану будівлю. Пожежу там оперативно загасили. Ще один уламок упав на газон. Четверо людей - всі дорослі - постраждали в Дарницькому районі внаслідок ракетної атаки ворога. Медики надали їм допомогу на місці. Також уламок ракети виявили на території магазину-складу в Дарницькому районі. Обійшлося без пожежі та пошкоджень будівлі", - зазначив Кличко.

За даними Повітряних сил ЗСУ, знищено вісім повітряних цілей, які летіли у напрямку столиці по балістичній траєкторії.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+9
рашисти атакували Київ балістикою

Балістичними ракетами.
У випадку літаків то була б атака аеродинамікою?
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11.12.2023 06:43
+3
Нечисть кацапська знову за своє
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11.12.2023 07:06
+2
Саме так,літаки запускають крилаті ракети,які і летять,як літаки.Балістичні ракети леиять як снаряди,двигун розганяє,ракета набирає висоту аж до стратосфери,на ціль падає зверху майже вертикально.
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11.12.2023 07:23
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рашисти атакували Київ балістикою

Балістичними ракетами.
У випадку літаків то була б атака аеродинамікою?
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11.12.2023 06:43 Відповісти
Атакували законами Ньютона.
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11.12.2023 07:21 Відповісти
За допомогою законів Ньютона вони були збиті.
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11.12.2023 08:45 Відповісти
Саме так,літаки запускають крилаті ракети,які і летять,як літаки.Балістичні ракети леиять як снаряди,двигун розганяє,ракета набирає висоту аж до стратосфери,на ціль падає зверху майже вертикально.
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11.12.2023 07:23 Відповісти
То есть стремительным домкратом. Или баллистикой. Что по сути одно и то же.
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11.12.2023 10:01 Відповісти
Значит , ракеты летели по баллистической траекторий . Ракета взлетает в небо до 30-50 км и падает в цель с огромной скоростью 7-12 махов .
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13.12.2023 09:22 Відповісти
Нечисть кацапська знову за своє
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11.12.2023 07:06 Відповісти
- Що з крейсером Москва?*
- Його атакували зброєні архимедови сили
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11.12.2023 09:34 Відповісти
Патриот - вещь!
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11.12.2023 09:58 Відповісти
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11.12.2023 10:28 Відповісти
 
 