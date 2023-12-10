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Росіяни атакують ударними дронами відразу кілька південних областей, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шахеди

Російські війська атакують ударними БПЛА південні області, зокрема рух "Шахедів" було зафіксовано в Херсонській, Одеській, Миколаївській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Повітряних сил ЗС України в неділю ввечері.

У ряді повідомлень Повітряних сил зазначається: 

Рух БПЛА типу "Shahed" з Херсонської області в напрямку Миколаївської області

Рух ударних БПЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області!

Ворожі ударні БПЛА на Миколаївщині рухаються в напрямку Кіровоградської області. Ударні БпЛА на Кіровоградщині рухаються у північно-західному напрямку.

Напрямок руху - Чорноморськ, Південне, Коблеве", а також зазначено, що "ударні БПЛА на Кіровоградщині рухаються в північно-західному напрямку.

Очаків – ворожі БпЛА наближаються з Чорного моря!

Чергова група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Чорноморськ, Одеса, Южне, Коблеве).

Автор: Роман Свиридович
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мадьярський чурбан передав таки й ***** маляву отриману в алаверди від найвеличнішого з цілеуказанням найбільш критичних об'єктів. дєрьмак задоволено усміхається, "арахамійо-хуйловський мир" стає, на його думку, ще на один крок ближчим.
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10.12.2023 21:39 Відповісти
А наши управленцы языками уже 20 000дронов выпустили работали упорно натерли мозоли на языках но дронов нет все за донаты и за счет народа
Зашейте им уже карманы а то туда вся помощь финасовая попадает и исчезает в их закромах
Держуправлінці балакучого жанру це погибель для країни
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10.12.2023 21:42 Відповісти
не "відразу", а "одразу"
відраза - це "отвращєніє"
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10.12.2023 21:45 Відповісти
ВІДРАЗУ, присл. 1. У той же час, зараз же, негайно.
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10.12.2023 21:56 Відповісти
🤮
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10.12.2023 21:59 Відповісти
якщо, навіть, норми допускають, то якого біса вживати оту відразу, коли є одразу?
хіба не викликає відразу?
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10.12.2023 22:02 Відповісти
Можна й так:

ЗРА́ЗУ, рідше ІЗРАЗУ, присл.

1. Тієї ж миті, негайно, дуже швидко; зараз же.
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10.12.2023 22:23 Відповісти
Вони звідти починають, а потім на Вінницьку та Хмельницьку області летять. І так щодня, а обіцяної "найвеличнішим" адекватної відповіді і досі немає. Втім, можливо, під адекватною відповіддю він розуміє свої щоденні відосики - тоді інша справа.
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10.12.2023 22:24 Відповісти
Що робити? Кацапи виробляють дрони десятками тисяч і закупають в Китаї . В них цілі підприємства, а в нас дуже сумно. Нічого від держави, тільки кончений зелений піз*еж. Яка лють на Зе-мразь.
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10.12.2023 23:26 Відповісти
 
 