Росіяни атакують ударними дронами відразу кілька південних областей, - Повітряні сили
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Російські війська атакують ударними БПЛА південні області, зокрема рух "Шахедів" було зафіксовано в Херсонській, Одеській, Миколаївській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Повітряних сил ЗС України в неділю ввечері.
У ряді повідомлень Повітряних сил зазначається:
Рух БПЛА типу "Shahed" з Херсонської області в напрямку Миколаївської області
Рух ударних БПЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одеської області!
Ворожі ударні БПЛА на Миколаївщині рухаються в напрямку Кіровоградської області. Ударні БпЛА на Кіровоградщині рухаються у північно-західному напрямку.
Напрямок руху - Чорноморськ, Південне, Коблеве", а також зазначено, що "ударні БПЛА на Кіровоградщині рухаються в північно-західному напрямку.
Очаків – ворожі БпЛА наближаються з Чорного моря!
Чергова група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Чорноморськ, Одеса, Южне, Коблеве).
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Зашейте им уже карманы а то туда вся помощь финасовая попадает и исчезает в их закромах
Держуправлінці балакучого жанру це погибель для країни
відраза - це "отвращєніє"
хіба не викликає відразу?
ЗРА́ЗУ, рідше ІЗРАЗУ, присл.
1. Тієї ж миті, негайно, дуже швидко; зараз же.