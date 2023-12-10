Россияне атакуют ударными дронами сразу несколько южных областей, - Воздушные силы

Российские войска атакуют ударными БПЛА южные области, в том числе движение "Шахедов" было зафиксировано в Херсонской, Одесской, Николаевской областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме Воздушных сил ВС Украины в воскресенье вечером.

В ряде сообщений Воздушных сил отмечается:

Движение БПЛА типа "Shahed" из Херсонской области в направлении Николаевской области

Движение ударных БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области!

Вражеские ударные БПЛА в Николаевской области двигаются в направлении Кировоградской области. Ударные БПЛА в Кировоградской области движутся в северо-западном направлении.

Направление движения – Черноморск, Южное, Коблево", а также отмечено, что "ударные БПЛА в Кировоградской области движутся в северо-западном направлении".

Очаков – вражеские БПЛА приближаются с Черного моря!

Очередная группа ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесчины (Черноморск, Одесса, Южное, Коблево).