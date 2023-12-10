Россияне атакуют ударными дронами сразу несколько южных областей, - Воздушные силы
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Российские войска атакуют ударными БПЛА южные области, в том числе движение "Шахедов" было зафиксировано в Херсонской, Одесской, Николаевской областях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме Воздушных сил ВС Украины в воскресенье вечером.
В ряде сообщений Воздушных сил отмечается:
Движение БПЛА типа "Shahed" из Херсонской области в направлении Николаевской области
Движение ударных БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области!
Вражеские ударные БПЛА в Николаевской области двигаются в направлении Кировоградской области. Ударные БПЛА в Кировоградской области движутся в северо-западном направлении.
Направление движения – Черноморск, Южное, Коблево", а также отмечено, что "ударные БПЛА в Кировоградской области движутся в северо-западном направлении".
Очаков – вражеские БПЛА приближаются с Черного моря!
Очередная группа ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесчины (Черноморск, Одесса, Южное, Коблево).
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Зашейте им уже карманы а то туда вся помощь финасовая попадает и исчезает в их закромах
Держуправлінці балакучого жанру це погибель для країни
відраза - це "отвращєніє"
хіба не викликає відразу?
ЗРА́ЗУ, рідше ІЗРАЗУ, присл.
1. Тієї ж миті, негайно, дуже швидко; зараз же.