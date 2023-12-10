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Россияне атакуют ударными дронами сразу несколько южных областей, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шахеди

Российские войска атакуют ударными БПЛА южные области, в том числе движение "Шахедов" было зафиксировано в Херсонской, Одесской, Николаевской областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме Воздушных сил ВС Украины в воскресенье вечером.

В ряде сообщений Воздушных сил отмечается:

Движение БПЛА типа "Shahed" из Херсонской области в направлении Николаевской области

Движение ударных БПЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области!

Вражеские ударные БПЛА в Николаевской области двигаются в направлении Кировоградской области. Ударные БПЛА в Кировоградской области движутся в северо-западном направлении.

Направление движения – Черноморск, Южное, Коблево", а также отмечено, что "ударные БПЛА в Кировоградской области движутся в северо-западном направлении".

Очаков – вражеские БПЛА приближаются с Черного моря!

Очередная группа ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесчины (Черноморск, Одесса, Южное, Коблево).
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мадьярський чурбан передав таки й ***** маляву отриману в алаверди від найвеличнішого з цілеуказанням найбільш критичних об'єктів. дєрьмак задоволено усміхається, "арахамійо-хуйловський мир" стає, на його думку, ще на один крок ближчим.
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10.12.2023 21:39 Ответить
А наши управленцы языками уже 20 000дронов выпустили работали упорно натерли мозоли на языках но дронов нет все за донаты и за счет народа
Зашейте им уже карманы а то туда вся помощь финасовая попадает и исчезает в их закромах
Держуправлінці балакучого жанру це погибель для країни
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10.12.2023 21:42 Ответить
не "відразу", а "одразу"
відраза - це "отвращєніє"
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10.12.2023 21:45 Ответить
ВІДРАЗУ, присл. 1. У той же час, зараз же, негайно.
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10.12.2023 21:56 Ответить
🤮
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10.12.2023 21:59 Ответить
якщо, навіть, норми допускають, то якого біса вживати оту відразу, коли є одразу?
хіба не викликає відразу?
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10.12.2023 22:02 Ответить
Можна й так:

ЗРА́ЗУ, рідше ІЗРАЗУ, присл.

1. Тієї ж миті, негайно, дуже швидко; зараз же.
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10.12.2023 22:23 Ответить
Вони звідти починають, а потім на Вінницьку та Хмельницьку області летять. І так щодня, а обіцяної "найвеличнішим" адекватної відповіді і досі немає. Втім, можливо, під адекватною відповіддю він розуміє свої щоденні відосики - тоді інша справа.
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10.12.2023 22:24 Ответить
Що робити? Кацапи виробляють дрони десятками тисяч і закупають в Китаї . В них цілі підприємства, а в нас дуже сумно. Нічого від держави, тільки кончений зелений піз*еж. Яка лють на Зе-мразь.
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10.12.2023 23:26 Ответить
 
 