Утром рашисты атаковали Киев баллистикой, ПВО сбила 8 ракет
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 11 декабря, около 4:00 рашисты нанесли очередной удар ракетами по Киеву, предварительно, баллистического типа.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Утром в Киеве прозвучала серия взрывов от работы ПВО до сигнала воздушной тревоги. Страна-агрессор атаковала баллистическими ракетами.
"В результате атаки врага обломок ракеты повредил в Дарницком районе недостроенное здание. Пожар там оперативно потушили. Еще один обломок упал на газон. Четыре человека - все взрослые - пострадали в Дарницком районе в результате ракетной атаки врага. Медики оказали им помощь на месте. Также обнаружили на территории магазина-склада в Дарницком районе. Обошлось без пожара и повреждений здания", - отметил Кличко.
По данным Воздушных сил ВСУ, уничтожены восемь воздушных целей, летевших в направлении столицы по баллистической траектории.
Пожалуйста, подождите...
Балістичними ракетами.
У випадку літаків то була б атака аеродинамікою?
- Його атакували зброєні архимедови сили