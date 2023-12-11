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Новости Война в Украине
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Утром рашисты атаковали Киев баллистикой, ПВО сбила 8 ракет

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо

Сегодня, 11 декабря, около 4:00 рашисты нанесли очередной удар ракетами по Киеву, предварительно, баллистического типа.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Утром в Киеве прозвучала серия взрывов от работы ПВО до сигнала воздушной тревоги. Страна-агрессор атаковала баллистическими ракетами.

"В результате атаки врага обломок ракеты повредил в Дарницком районе недостроенное здание. Пожар там оперативно потушили. Еще один обломок упал на газон. Четыре человека - все взрослые - пострадали в Дарницком районе в результате ракетной атаки врага. Медики оказали им помощь на месте. Также обнаружили на территории магазина-склада в Дарницком районе. Обошлось без пожара и повреждений здания", - отметил Кличко.

По данным Воздушных сил ВСУ, уничтожены восемь воздушных целей, летевших в направлении столицы по баллистической траектории.

Читайте: Россияне атакуют ударными дронами сразу несколько южных областей, - Воздушные силы
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Топ комментарии
+9
рашисти атакували Київ балістикою

Балістичними ракетами.
У випадку літаків то була б атака аеродинамікою?
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11.12.2023 06:43
+3
Нечисть кацапська знову за своє
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11.12.2023 07:06
+2
Саме так,літаки запускають крилаті ракети,які і летять,як літаки.Балістичні ракети леиять як снаряди,двигун розганяє,ракета набирає висоту аж до стратосфери,на ціль падає зверху майже вертикально.
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11.12.2023 07:23
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рашисти атакували Київ балістикою

Балістичними ракетами.
У випадку літаків то була б атака аеродинамікою?
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11.12.2023 06:43 Ответить
Атакували законами Ньютона.
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11.12.2023 07:21 Ответить
За допомогою законів Ньютона вони були збиті.
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11.12.2023 08:45 Ответить
Саме так,літаки запускають крилаті ракети,які і летять,як літаки.Балістичні ракети леиять як снаряди,двигун розганяє,ракета набирає висоту аж до стратосфери,на ціль падає зверху майже вертикально.
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11.12.2023 07:23 Ответить
То есть стремительным домкратом. Или баллистикой. Что по сути одно и то же.
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11.12.2023 10:01 Ответить
Значит , ракеты летели по баллистической траекторий . Ракета взлетает в небо до 30-50 км и падает в цель с огромной скоростью 7-12 махов .
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13.12.2023 09:22 Ответить
Нечисть кацапська знову за своє
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11.12.2023 07:06 Ответить
- Що з крейсером Москва?*
- Його атакували зброєні архимедови сили
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11.12.2023 09:34 Ответить
Патриот - вещь!
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11.12.2023 09:58 Ответить
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11.12.2023 10:28 Ответить
 
 