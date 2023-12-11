Утром рашисты атаковали Киев баллистикой, ПВО сбила 8 ракет

Сегодня, 11 декабря, около 4:00 рашисты нанесли очередной удар ракетами по Киеву, предварительно, баллистического типа.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Утром в Киеве прозвучала серия взрывов от работы ПВО до сигнала воздушной тревоги. Страна-агрессор атаковала баллистическими ракетами.

"В результате атаки врага обломок ракеты повредил в Дарницком районе недостроенное здание. Пожар там оперативно потушили. Еще один обломок упал на газон. Четыре человека - все взрослые - пострадали в Дарницком районе в результате ракетной атаки врага. Медики оказали им помощь на месте. Также обнаружили на территории магазина-склада в Дарницком районе. Обошлось без пожара и повреждений здания", - отметил Кличко.

По данным Воздушных сил ВСУ, уничтожены восемь воздушных целей, летевших в направлении столицы по баллистической траектории.

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