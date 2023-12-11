Чотири броньовані швидкі від United24 передано на фронт. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
На фронт для евакуації поранених передано чотири броньовані швидкі, придбані за кошти, які зібрали на платформі United24.
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Передали на фронт ще 4 бронешвидкі від United24. Загалом закупили в канадських партнерів 13 броньованих авто, 11 з них - уже в Україні. Медики зможуть безпечніше евакуювати поранених з лінії фронту", - написав він.
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Целых четыре штуки!
Лихтенштейну точно хватит
І витратили ******** державних коштів... а Бабченка так і не наздогнали (не кажучи вже про Пороха і інших)
А у нас? Чим усі ці півтора року війни займався президент та верховна влада? Незрозуміло.