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швидка (216) Федоров Михайло (535) United24 (25)

Чотири броньовані швидкі від United24 передано на фронт. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

На фронт для евакуації поранених передано чотири броньовані швидкі, придбані за кошти, які зібрали на платформі United24.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Передали на фронт ще 4 бронешвидкі від United24. Загалом закупили в канадських партнерів 13 броньованих авто, 11 з них - уже в Україні. Медики зможуть безпечніше евакуювати поранених з лінії фронту", - написав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дві броньовані швидкі від United24 передано на фронт. ФОТО

Чотири броньовані швидкі від United24 передано на фронт 01

Автор: Наталя Джума
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Целых четыре штуки!
Лихтенштейну точно хватит
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11.12.2023 12:38 Відповісти
"Загалом закупили в канадських партнерів 13 броньованих авто "

І витратили ******** державних коштів... а Бабченка так і не наздогнали (не кажучи вже про Пороха і інших)
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11.12.2023 13:02 Відповісти
Их должно быть минимум 800
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11.12.2023 13:11 Відповісти
У роки другої світової війни увесь часний бізнес Німеччини працював на Вермахт. Заводи Крупа випускали гармати , бронетранспортери , танки. Мундири СС відшивались на фабриках Хуго Боса. Компанія Сіменс займалась виробництвом станків , авіаційних моторів , електроустаткування для армії та флоту. BMW виробляло авіаційни двигуни для військових літаків. Мерседес та Порше виробляли двигуни для танків , літаків , підводних човнів.

А у нас? Чим усі ці півтора року війни займався президент та верховна влада? Незрозуміло.
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11.12.2023 13:14 Відповісти
потужно!!!
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11.12.2023 13:18 Відповісти
 
 