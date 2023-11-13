Дві броньовані швидкі від United24 передано на фронт. ФОТО

На фронт для евакуації поранених передано дві броньовані швидкі, придбані за кошти, які зібрали на платформі United24.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Автомобілі допомагають медикам евакуювати поранених з лінії фронту та рятувати сотні життів. Кожна автівка броньована та відповідає балістичним стандартам НАТО. Захищає від куль, артилерійських осколків, боєприпасів кінетичної дії тощо", - йдеться в повідомленні.

За словами Федорова, ще однією особливістю переданих автомобілів є те, що вони можуть їхати навіть на спущеному колесі зі швидкістю від 50 до 150 км.

Загалом за внески донорів United24 в Канаді закуплено 13 броньованих авто, 6 з них — вже в Україні, додав міністр.

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