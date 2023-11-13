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Новини Фото Війна
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Дві броньовані швидкі від United24 передано на фронт. ФОТО

На фронт для евакуації поранених передано дві броньовані швидкі, придбані за кошти, які зібрали на платформі United24.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Автомобілі допомагають медикам евакуювати поранених з лінії фронту та рятувати сотні життів. Кожна автівка броньована та відповідає балістичним стандартам НАТО. Захищає від куль, артилерійських осколків, боєприпасів кінетичної дії тощо", - йдеться в повідомленні.

За словами Федорова, ще однією особливістю переданих автомобілів є те, що вони можуть їхати навіть на спущеному колесі зі швидкістю від 50 до 150 км.

Загалом за внески донорів United24 в Канаді закуплено 13 броньованих авто, 6 з них — вже в Україні, додав міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дві канадські броньовані евакуаційні машини від United24 відправлено на фронт. ФОТО

Дві броньовані швидкі від United24 передано на фронт 01
Дві броньовані швидкі від United24 передано на фронт 02
Дві броньовані швидкі від United24 передано на фронт 03

Дві броньовані швидкі від United24 передано на фронт 04

Автор: 

допомога (8483) Федоров Михайло (892) United24 (51)


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13.11.2023 13:44 Відповісти
Мдаа.. походу Бабченко з 0грн 0коп бюджетних бабок набагато ефективніший ніж юнайтед24 з мільярдними бюджетними дотаціями...
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13.11.2023 14:18 Відповісти
Цей фонд зібрав майже пів мільярда $... і аж 2 броньовані швидкі?
...
Знов буде як із фондом для боротьби з ковід: ні фонду, ні грошей, ні звіту про роботу?
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13.11.2023 14:30 Відповісти
а щодо тих авто, вже завезених в україну, які місяцями а деякі по півроку стоять на стоянках
та не їдуть на передок???
щось про них мало пишуть а їх сотні!!!!
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13.11.2023 14:34 Відповісти
 
 