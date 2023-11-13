Две бронированные скорые от United24 переданы на фронт. ФОТО

На фронт для эвакуации раненых передано две бронированные скорые, приобретенные за средства, собранные на платформе United24.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Автомобили помогают медикам эвакуировать раненых с линии фронта и спасать сотни жизней. Каждый автомобиль бронирован и отвечает баллистическим стандартам НАТО. Защищает от пуль, артиллерийских осколков, боеприпасов кинетического действия и т.д.", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, еще одной особенностью переданных автомобилей есть то, что они могут ехать даже на спущенном колесе со скоростью от 50 до 150 км.

Всего за взносы доноров United24 в Канаде закупили 13 бронированных авто, 6 из них — уже в Украине, добавил министр.

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