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Две бронированные скорые от United24 переданы на фронт. ФОТО

На фронт для эвакуации раненых передано две бронированные скорые, приобретенные за средства, собранные на платформе United24.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Автомобили помогают медикам эвакуировать раненых с линии фронта и спасать сотни жизней. Каждый автомобиль бронирован и отвечает баллистическим стандартам НАТО. Защищает от пуль, артиллерийских осколков, боеприпасов кинетического действия и т.д.", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, еще одной особенностью переданных автомобилей есть то, что они могут ехать даже на спущенном колесе со скоростью от 50 до 150 км.

Всего за взносы доноров United24 в Канаде закупили 13 бронированных авто, 6 из них — уже в Украине, добавил министр.

Также смотрите: В Украину прибыла первая бронированная "скорая", приобретенная на средства инициативы United24. ФОТО

Две бронированные скорые от United24 переданы на фронт 01
Две бронированные скорые от United24 переданы на фронт 02
Две бронированные скорые от United24 переданы на фронт 03

Две бронированные скорые от United24 переданы на фронт 04

Автор: 

помощь (7903) Федоров Михаил (510) United24 (24)


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13.11.2023 13:44 Ответить
Мдаа.. походу Бабченко з 0грн 0коп бюджетних бабок набагато ефективніший ніж юнайтед24 з мільярдними бюджетними дотаціями...
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13.11.2023 14:18 Ответить
Цей фонд зібрав майже пів мільярда $... і аж 2 броньовані швидкі?
...
Знов буде як із фондом для боротьби з ковід: ні фонду, ні грошей, ні звіту про роботу?
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13.11.2023 14:30 Ответить
а щодо тих авто, вже завезених в україну, які місяцями а деякі по півроку стоять на стоянках
та не їдуть на передок???
щось про них мало пишуть а їх сотні!!!!
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13.11.2023 14:34 Ответить
 
 