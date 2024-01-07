ЗСУ ліквідували російського полковника ВДВ Оспанова. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські телеграм-канали повідомляють, що ЗСУ ліквідували російського полковника, "начальника бронетанкової служби ВДВ" Армана Оспанова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише блогер Necro Mancer із посиланням на російські пабліки.
Він зазначив: "Начальник бронетанкової служби ВДВ полковник Оспанов Арман Толегенович 1972 р.н. 06/01/24 поїхав на фронт, знайшов собі міну та на ній підірвався".
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