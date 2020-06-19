В Івано-Франківській області попрощалися з трагічно загиблою волонтеркою-парамедиком Іриною Шевчишин. ФОТОрепортаж

Вчора, 18 червня, у місті Надвірна Івано-Франківської області відбулося прощання з Іриною Яремівною Шевчишин (позивний Артистка),1968 року народження, учасницею АТО/ООС, волонтером-парамедиком, колишнім військовослужбовцем 93-ї окремої механізованої бригади, яка загинула 16 червня внаслідок нещасного випадку у себе на подвір'ї (під час косіння трави газонокосаркою була смертельно уражена електричним струмом).

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила радниця голови Надвірянської районої ради та журналістка Національної спілку журналістів України Victoria Tores, передает Цензор.НЕТ.

"На мужніх плечах побратимів "АРТИСТКА" дісталася неба.... Рідні, друзі, бойові побратими та посестри, волонтери, громадськість провели в останню путь медика, волонтера, добровольця окремої добровольчої чоти "Карпатська Січ", військовослужбовця 93 ОМБр "Холодний Яр" надвірнянку Ірину Шевчишин. Прощалися із Жінкою-Воїном на колінах... Герої не вмирають! Вмирають вороги!" - зазначається у повідомленні.

Ірина Шевчишин народилась 15.04.1968 року. Учасниця АТО (2014-2018), 93 ОМБр, парамедик. Мала дві вищі освіти - інженер та бухгалтер-економіст. До війни працювала бухгалтером на підприємстві. З грудня 2014-го була волонтеркою медпункту в Пісках. У серпні 2015 року вступила на військову службу за контрактом, була санінструктором ремонтного батальйону 93-ї ОМБр, діловодом у штабі. Демобілізувалася у 2018 році.

В Ірини Шевчишин залишились батько та чоловік.

Також читайте: Загиблого на Донбасі воїна 503-ї ОБМП Іллю Струка поховають 19 червня на Волині. ФОТО































































