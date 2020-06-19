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В Ивано-Франковской области простились с трагически погибшей волонтером-парамедиком Ириной Шевчишин. ФОТОрепортаж

Вчера, 18 июня, в городе Надвирна Ивано-Франковской области состоялось прощание с Ириной Яремовной Шевчишин (позывной Артистка), 1968 года рождения, участницей АТО / ООС, волонтером-парамедиков, бывшим военнослужащим 93-й отдельной механизированной бригады, которая погибла 16 июня в результате несчастного случая у себя во дворе (во время кошения травы газонокосилкой была смертельно поражена электрическим током).

Об этом на своей Фейсбук-странице сообщила советника председателя Надвирянского районного совета и журналист Национальной союз журналистов Украины Victoria Tores, передает Цензор.НЕТ.

"На мужественных плечах побратимов АРТИСТКА добралась до небес... Родные, друзья, боевые товарищи и сестры, волонтеры, общественность провели в последний путь медика, волонтера, добровольца отдельной добровольческой четы "Карпатська Січ", военнослужащего 93-й ОМБр "Холодный Яр," надвирнянку Ирину Шевчишин. Прощались с Женщиной-Воином на коленях... Герои не умирают! Умирают враги!" - говорится в сообщении.

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Ирина Шевчишин родилась 15.04.1968 года. Участница АТО (2014-2018), 93-я ОМБр, парамедик. Имела два высших образования - инженер и бухгалтер-экономист. До войны работала бухгалтером на предприятии. С декабря 2014-го была волонтером медпункта в Песках. В августе 2015 г. поступила на военную службу по контракту, была санинструктором ремонтного батальона 93-й ОМБр, делопроизводителем в штабе. Демобилизовалась в 2018 году.

У Ирины Шевчишин остались отец и муж.

В Ивано-Франковской области простились с трагически погибшей волонтером-парамедиком Ириной Шевчишин 01
В Ивано-Франковской области простились с трагически погибшей волонтером-парамедиком Ириной Шевчишин 02
В Ивано-Франковской области простились с трагически погибшей волонтером-парамедиком Ириной Шевчишин 03
В Ивано-Франковской области простились с трагически погибшей волонтером-парамедиком Ириной Шевчишин 04
В Ивано-Франковской области простились с трагически погибшей волонтером-парамедиком Ириной Шевчишин 05
В Ивано-Франковской области простились с трагически погибшей волонтером-парамедиком Ириной Шевчишин 06
В Ивано-Франковской области простились с трагически погибшей волонтером-парамедиком Ириной Шевчишин 07
В Ивано-Франковской области простились с трагически погибшей волонтером-парамедиком Ириной Шевчишин 08
В Ивано-Франковской области простились с трагически погибшей волонтером-парамедиком Ириной Шевчишин 09
В Ивано-Франковской области простились с трагически погибшей волонтером-парамедиком Ириной Шевчишин 10
В Ивано-Франковской области простились с трагически погибшей волонтером-парамедиком Ириной Шевчишин 11
В Ивано-Франковской области простились с трагически погибшей волонтером-парамедиком Ириной Шевчишин 12
В Ивано-Франковской области простились с трагически погибшей волонтером-парамедиком Ириной Шевчишин 13
В Ивано-Франковской области простились с трагически погибшей волонтером-парамедиком Ириной Шевчишин 14
В Ивано-Франковской области простились с трагически погибшей волонтером-парамедиком Ириной Шевчишин 15
В Ивано-Франковской области простились с трагически погибшей волонтером-парамедиком Ириной Шевчишин 16
В Ивано-Франковской области простились с трагически погибшей волонтером-парамедиком Ириной Шевчишин 17
В Ивано-Франковской области простились с трагически погибшей волонтером-парамедиком Ириной Шевчишин 18
В Ивано-Франковской области простились с трагически погибшей волонтером-парамедиком Ириной Шевчишин 19
В Ивано-Франковской области простились с трагически погибшей волонтером-парамедиком Ириной Шевчишин 20
В Ивано-Франковской области простились с трагически погибшей волонтером-парамедиком Ириной Шевчишин 21
В Ивано-Франковской области простились с трагически погибшей волонтером-парамедиком Ириной Шевчишин 22
В Ивано-Франковской области простились с трагически погибшей волонтером-парамедиком Ириной Шевчишин 23
В Ивано-Франковской области простились с трагически погибшей волонтером-парамедиком Ириной Шевчишин 24
В Ивано-Франковской области простились с трагически погибшей волонтером-парамедиком Ириной Шевчишин 25
В Ивано-Франковской области простились с трагически погибшей волонтером-парамедиком Ириной Шевчишин 26
В Ивано-Франковской области простились с трагически погибшей волонтером-парамедиком Ириной Шевчишин 27
В Ивано-Франковской области простились с трагически погибшей волонтером-парамедиком Ириной Шевчишин 28
В Ивано-Франковской области простились с трагически погибшей волонтером-парамедиком Ириной Шевчишин 29
В Ивано-Франковской области простились с трагически погибшей волонтером-парамедиком Ириной Шевчишин 30
В Ивано-Франковской области простились с трагически погибшей волонтером-парамедиком Ириной Шевчишин 31
В Ивано-Франковской области простились с трагически погибшей волонтером-парамедиком Ириной Шевчишин 32
В Ивано-Франковской области простились с трагически погибшей волонтером-парамедиком Ириной Шевчишин 33

Автор: 

похороны (1534) волонтеры (2636) Ивано-Франковская область (923) Ян Осока (1501) 93 отдельная механизированная бригада (295)


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