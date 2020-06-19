В Ивано-Франковской области простились с трагически погибшей волонтером-парамедиком Ириной Шевчишин. ФОТОрепортаж

Вчера, 18 июня, в городе Надвирна Ивано-Франковской области состоялось прощание с Ириной Яремовной Шевчишин (позывной Артистка), 1968 года рождения, участницей АТО / ООС, волонтером-парамедиков, бывшим военнослужащим 93-й отдельной механизированной бригады, которая погибла 16 июня в результате несчастного случая у себя во дворе (во время кошения травы газонокосилкой была смертельно поражена электрическим током).

Об этом на своей Фейсбук-странице сообщила советника председателя Надвирянского районного совета и журналист Национальной союз журналистов Украины Victoria Tores, передает Цензор.НЕТ.

"На мужественных плечах побратимов АРТИСТКА добралась до небес... Родные, друзья, боевые товарищи и сестры, волонтеры, общественность провели в последний путь медика, волонтера, добровольца отдельной добровольческой четы "Карпатська Січ", военнослужащего 93-й ОМБр "Холодный Яр," надвирнянку Ирину Шевчишин. Прощались с Женщиной-Воином на коленях... Герои не умирают! Умирают враги!" - говорится в сообщении.

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Ирина Шевчишин родилась 15.04.1968 года. Участница АТО (2014-2018), 93-я ОМБр, парамедик. Имела два высших образования - инженер и бухгалтер-экономист. До войны работала бухгалтером на предприятии. С декабря 2014-го была волонтером медпункта в Песках. В августе 2015 г. поступила на военную службу по контракту, была санинструктором ремонтного батальона 93-й ОМБр, делопроизводителем в штабе. Демобилизовалась в 2018 году.

У Ирины Шевчишин остались отец и муж.

































































