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Волонтер-парамедик Ирина Шевчишин трагически погибла в Ивано-Франковской области. ФОТО

16 июня перестало биться сердце известного волонтера-парамедика Ирины Шевчишин (Артистки) из Надвирной, которая три года провела в зоне АТО\ООС.

Об этом пишет "Галка", передает Цензор.НЕТ.

Информацию о смерти известного волонтера распространили ряд воинов и волонтеров. Как стало известно изданию, во время кошения травы дома, в Надвирной, в результате несчастного случая Ирину Шевчишин смертельно поразило током.

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Ирина Шевчишин была в АТО во время ожесточенных боев 2014-16 гг. Помогала воинам 93-й ОМБр Холодный Яр в Песках.

Волонтер-парамедик Ирина Шевчишин трагически погибла в Ивано-Франковской области 01
Волонтер-парамедик Ирина Шевчишин трагически погибла в Ивано-Франковской области 02

Автор: 

смерть (9230) волонтеры (2636) Ивано-Франковская область (923) Ян Осока (1501)


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