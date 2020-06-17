22 353 0
Волонтер-парамедик Ирина Шевчишин трагически погибла в Ивано-Франковской области. ФОТО
16 июня перестало биться сердце известного волонтера-парамедика Ирины Шевчишин (Артистки) из Надвирной, которая три года провела в зоне АТО\ООС.
Об этом пишет "Галка", передает Цензор.НЕТ.
Информацию о смерти известного волонтера распространили ряд воинов и волонтеров. Как стало известно изданию, во время кошения травы дома, в Надвирной, в результате несчастного случая Ирину Шевчишин смертельно поразило током.
Ирина Шевчишин была в АТО во время ожесточенных боев 2014-16 гг. Помогала воинам 93-й ОМБр Холодный Яр в Песках.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль