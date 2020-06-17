Волонтер-парамедик Ирина Шевчишин трагически погибла в Ивано-Франковской области. ФОТО

16 июня перестало биться сердце известного волонтера-парамедика Ирины Шевчишин (Артистки) из Надвирной, которая три года провела в зоне АТО\ООС.

Об этом пишет "Галка", передает Цензор.НЕТ.

Информацию о смерти известного волонтера распространили ряд воинов и волонтеров. Как стало известно изданию, во время кошения травы дома, в Надвирной, в результате несчастного случая Ирину Шевчишин смертельно поразило током.

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Ирина Шевчишин была в АТО во время ожесточенных боев 2014-16 гг. Помогала воинам 93-й ОМБр Холодный Яр в Песках.



