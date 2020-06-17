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Волонтерка-парамедик Ірина Шевчишин трагічно загинула в Івано-Франківській області. ФОТО
16 червня перестало битися серце відомої волонтерки-парамедика Ірини Шевчишин (Артистки) із Надвірної, яка три роки провела в зоні АТО/ООС.
Про це пише "Галка", передає Цензор.НЕТ.
Інформацію про смерть відомої волонтерки поширили кілька воїнів і волонтерів. Як стало відомо виданню, під час косіння трави будинку, в Надвірній, в результаті нещасного випадку Ірину Шевчишин смертельно уразило струмом.
Ірина Шевчишин була в АТО під час запеклих боїв 2014-16 рр. Допомагала воїнам 93-ї ОМБр Холодний Яр у Пісках.
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