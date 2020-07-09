Воїн 30-ї ОМБ Олег Шило загинув на Донбасі 8 липня. ФОТО
8 липня на Донбасі загинув воїн 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Олег Шило.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному Фейсбуці 30-ї ОМБ імені князя Острозького.
У повідомленні зазначається: "8 липня 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького назавжди втратила воїна, надійного товариша, бойового побратима, відданого захисника України. Від ворожої кулі загинув наш воїн, стрілець-помічник гранатометника солдат Шило Олег Олегович. Йому було лише 29 років.
Народився Олег 05.04.1991 року. Жив у м. Київ. Освіта середня спеціальна.
З 2009 року по 2010 рік служив строкову службу в 138-ій радіотехнічній бригаді в м. Васильків Київської обл. У 30-ту ОМБр прийшов служити в грудні 2019 року.
І хоча для Олега це була перша ротація в зону бойових дій, командири і побратими зазначають, що він відповідально ставився до виконання службових обов'язків. Проявив себе дуже добре. Відвертий, щирий, веселий, завжди всім цікавився і хотів учитися, - зазначають вони.
Найбільше мріяв, щоб закінчилася ця клята війна, яка забирає життя найкращих синів України.
У полеглого воїна залишилися батьки і сестра.
Командування та особовий склад 30 ОМБр ім. князя Костянтина Острозького висловлюють свої щирі співчуття рідним, близьким і друзям загиблого.
За смерть нашого побратима дії ворога не залишаться безкарними. Ми зробимо все від нас залежне.
Вічна пам'ять герою! Він віддав життя, захищаючи рідну землю від російських окупаційних військ".
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