Воин 30-й ОМБ Олег Шило погиб на Донбассе 8 июля. ФОТО

8 июля на Донбассе погиб воин 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Олег Шило.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном Фейсбуке 30-й ОМБ имени князя Острожского.

В сообщении отмечается: "8 июля 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского навсегда потеряла воина, надежного товарища, боевого побратима, преданного защитника Украины. От вражеской пули погиб наш воин, стрелок-помощник гранатометчика солдат Шило Олег Олегович. Ему было всего 29 лет.

Родился Олег 05.04.1991 года. Проживал в г. Киев. Образование среднее специальное.

С 2009 года по 2010 год служил срочную службу в 138- й радиотехнической бригаде в г. Васильков Киевской обл. В 30-ю ОМБр пришел служить в декабре 2019 года.

И хотя для Олега это была первая ротация в зону боевых действий, командиры и побратимы отмечают, что он ответственно относился к выполнению служебных обязанностей. Проявлял себя очень хорошо. Откровенный, искренний, веселый, всегда всем интересовался и хотел учиться, - отмечают они.

Больше всего мечтал, чтобы закончилась эта проклятая война, которая уносит жизни лучших сынов Украины.

У павшего воина остались родители и сестра.

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Командование и личный состав 30 ОМБр им. князя Константина Острожского выражают свои искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

За смерть нашего побратима действия врага не останутся безнаказанными. Мы сделаем все от нас зависящее.

Вечная память герою! Он отдал жизнь, защищая родную землю от российских оккупационных войск".