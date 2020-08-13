У лобовому ДТП під Скадовськом загинули три людини. ФОТО

У районі міста Скадовськ на Херсонщині легковий автомобіль зіткнувся з вантажним мікроавтобусом. Унаслідок ДТП три людини загинули.

Про це повідомляє поліція Херсонської області, передає Цензор.НЕТ.

"Попередньо встановлено, що 45-річна мешканка м. Херсона, керуючи автомобілем "Фольксваген Гольф", виїхала на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з вантажним мікроавтобусом "ДАФ". Унаслідок ДТП від травм загинули 49-річний чоловік кермувальниці та двоє їхніх синів, віком 11 та 14 років. Наразі на місці працюють слідчі обласного главку поліції. Встановлюються всі обставини пригоди", - йдеться в повідомленні.





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Попередньо подію кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.