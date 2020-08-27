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Питання Донбасу мають вирішувати українці на референдумі, - Палиця. ВIДЕО

Шляхи виходу з кризи у зв’язку з військовими діями на Донбасі має напрацьовувати парламент спільно з експертами.

А всі переговори на міжнародному рівні мають вестися відкрито й лише в інтересах України. Про це під час Всеукраїнського з’їзду політичної партії "За майбутнє" заявив її лідер Ігор Палиця.

"Ми будемо вимагати припинення кулуарного спілкування у Мінську, ми будемо вимагати припинення базування нашої зовнішньої політики на Мінських угодах, будемо вимагати перенесення цього питання в парламент, де буде напрацьовано 4-5 варіантів виходу з кризи і тільки на загальноукраїнському референдумі громадяни будуть вирішувати, що робити з Донбасом. Наша зовнішня політика має відстоювати тільки інтереси України", – сказав Ігор Палиця.

Питання Донбасу мають вирішувати українці на референдумі, - Палиця 01

Автор: 

референдум (627) Палиця Ігор (62)


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Топ коментарі
+20
Не надо палицца! Вопрос оккупации никто на референдуме не решал!
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27.08.2020 14:54
+15
Референдум під час війни? Маразматики!
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27.08.2020 14:58
+11
Особисто я за стіну до Неба від цієї мерзоти українофобської. Ще й насипати їм нашої вати по програмі депортації за заперечення української державності.
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27.08.2020 14:55
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Не надо палицца! Вопрос оккупации никто на референдуме не решал!
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27.08.2020 14:54 Відповісти
Опять референдум? Какой такой референдум? Донбасс - Украина. Что тут непонятного? Кто не согласен: чемодан, вокзал,...
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27.08.2020 17:49 Відповісти
Партия "За майбутнє Каламойскаго!!!"
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27.08.2020 22:10 Відповісти
Особисто я за стіну до Неба від цієї мерзоти українофобської. Ще й насипати їм нашої вати по програмі депортації за заперечення української державності.
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27.08.2020 14:55 Відповісти
Ещё один зебил
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27.08.2020 14:56 Відповісти
Вопрос Донбасса должны решать украинцы на референдуме, - Палица

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А може давай ще на референдум винесемо питання відокремлення Волинської області? Зробимо наприклад окрему Каломойську автономію. Твоєму боссу треба ж якісь угіддя і з когось бабло доїти?
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Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.


Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною
=============================
Це для Палиці та інших ЗЕбілів
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27.08.2020 17:04 Відповісти
Референдум під час війни? Маразматики!
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27.08.2020 14:58 Відповісти
официально то войны у нас нет, сначала была АТО, теперь какая то не понятная операция каких то сил...так что тут мимо...хотя с другой стороны непонятно, возможен ли референдум по поводу территориального устройства
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27.08.2020 15:13 Відповісти
Донбасс это в Украине ,а то шо под московией то Лугандон. Сегодня с мужиком из Донецка разговаривал ,так он говорит ,это ж какими идиотами надо быть ,чтобы расхерачить новый аэропорт🤦🤔😏
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27.08.2020 15:00 Відповісти
Украинцы своими жизнями в войне с кацапо-ордой решили уже все без всякого референдума что Донбасс - это Украина и никакого особого статуса а полное военное управление(на 5 лет как минимум и никаких выборов) в Донецко-Луганскими обл. после их освобождения !!! КРАПКА
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27.08.2020 15:04 Відповісти
"...і тільки на загальноукраїнському референдумі громадяни будуть вирішувати, що робити з Донбасом...".
Чи він не розуміє, чи він провокатор, чи він масковська "консерва".
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27.08.2020 15:04 Відповісти
каломойська консерва.
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27.08.2020 17:06 Відповісти
Референдум. На границе с домбасом нужно построить:
- Трехметровый забор
- Ров с крокодилами
- Все вышеуказаное.
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27.08.2020 15:08 Відповісти
На границе с РФ. А Донбасс вернуть , чтобы туда возвращались миллионы переселенцев. Они требуют возвращения Донбасса.
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27.08.2020 17:52 Відповісти
а хто на референдумі голосуватиме 73% какая разница ?
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27.08.2020 15:14 Відповісти
дебил
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27.08.2020 15:22 Відповісти
С нашими ЗЕбилами только референдумы проводить. Хватит! Я еще от президентских выборов не отошел
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27.08.2020 15:29 Відповісти
а от парламентских уже отошел? говна на выбирали и обтекаете
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27.08.2020 17:29 Відповісти
У этого тоже рука Бени в жопе.
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27.08.2020 15:45 Відповісти
Ага, на референдуме(обещанном), уже вопрос по земле решали. А потом под шумок карантина, без референдума, всё порешали.
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27.08.2020 16:11 Відповісти
А ось тепер все ясненько ! Палиця СПАЛИВСЯ ...
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27.08.2020 16:30 Відповісти
Зрозуміло. Поварихи будуть вирішувати, що робити хірургу, а хірург - футболісту, футболіст - шахтарю, а шахтар - президенту. Далеко зайдемо, боюся, що буде колективна здача, проголосують так, як напише дядя Беня і розповість у "сватах" і "Голобородько" яку графу замалювати.
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27.08.2020 17:21 Відповісти
Когда в Украине 73% населения быдло, можно проводить что угодно, топтаться по флагу... и голым задом заканчивать войну. Один для победы армию создаёт, другой ****** с окружной мобилизует... вот такие "новые лица(сраки)"
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27.08.2020 17:29 Відповісти
Зачем референдум?
Прекращение огня, колючка и минные поля. И пусть Расия кормит их вечно.
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27.08.2020 17:53 Відповісти
редкостный кретин)))
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27.08.2020 20:23 Відповісти
олько на общеукраинском референдуме граждане будут решать, что делать с ДонбассомИсточник: https://censor.net/ru/v3216170

Не понял. Как можно решить на референдуме территориальную проблему Донбасса ? Как себе Кравчук представляет решение этого вопроса. Что будет поставлено на Референдум.
а) Вернуть Донбасс на любых условиях минских или не минских
б) Отказаться от Донбасса
в) Объявить всеобщую мобилизацию и освободить Донбасс силовым путем??
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01.02.2021 09:13 Відповісти
 
 