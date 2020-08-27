Питання Донбасу мають вирішувати українці на референдумі, - Палиця. ВIДЕО

Шляхи виходу з кризи у зв’язку з військовими діями на Донбасі має напрацьовувати парламент спільно з експертами.

А всі переговори на міжнародному рівні мають вестися відкрито й лише в інтересах України. Про це під час Всеукраїнського з’їзду політичної партії "За майбутнє" заявив її лідер Ігор Палиця.

"Ми будемо вимагати припинення кулуарного спілкування у Мінську, ми будемо вимагати припинення базування нашої зовнішньої політики на Мінських угодах, будемо вимагати перенесення цього питання в парламент, де буде напрацьовано 4-5 варіантів виходу з кризи і тільки на загальноукраїнському референдумі громадяни будуть вирішувати, що робити з Донбасом. Наша зовнішня політика має відстоювати тільки інтереси України", – сказав Ігор Палиця.