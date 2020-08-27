Питання Донбасу мають вирішувати українці на референдумі, - Палиця. ВIДЕО
Шляхи виходу з кризи у зв’язку з військовими діями на Донбасі має напрацьовувати парламент спільно з експертами.
А всі переговори на міжнародному рівні мають вестися відкрито й лише в інтересах України. Про це під час Всеукраїнського з’їзду політичної партії "За майбутнє" заявив її лідер Ігор Палиця.
"Ми будемо вимагати припинення кулуарного спілкування у Мінську, ми будемо вимагати припинення базування нашої зовнішньої політики на Мінських угодах, будемо вимагати перенесення цього питання в парламент, де буде напрацьовано 4-5 варіантів виходу з кризи і тільки на загальноукраїнському референдумі громадяни будуть вирішувати, що робити з Донбасом. Наша зовнішня політика має відстоювати тільки інтереси України", – сказав Ігор Палиця.
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А може давай ще на референдум винесемо питання відокремлення Волинської області? Зробимо наприклад окрему Каломойську автономію. Твоєму боссу треба ж якісь угіддя і з когось бабло доїти?
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Стаття 1. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.
Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною
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Це для Палиці та інших ЗЕбілів
Чи він не розуміє, чи він провокатор, чи він масковська "консерва".
- Трехметровый забор
- Ров с крокодилами
- Все вышеуказаное.
Прекращение огня, колючка и минные поля. И пусть Расия кормит их вечно.
Не понял. Как можно решить на референдуме территориальную проблему Донбасса ? Как себе Кравчук представляет решение этого вопроса. Что будет поставлено на Референдум.
а) Вернуть Донбасс на любых условиях минских или не минских
б) Отказаться от Донбасса
в) Объявить всеобщую мобилизацию и освободить Донбасс силовым путем??