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Контррозвідка СБУ блокувала масштабний канал нелегальної міграції іноземців до країн Євросоюзу. ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ блокувала масштабний канал нелегальної міграції іноземців до країн Євросоюзу. ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України виявили та блокували функціонування стійкого каналу легалізації іноземців, вихідців з деяких країн Азії та Близького Сходу, та їх незаконного переміщення до держав Європейського Союзу.

За даними слідства, учасники міжрегіональної злочинної групи, мешканці Києва, Сум, Дніпра, Харкова та Ужгорода, налагодили масштабну схему виготовлення пакетів підроблених документів високої якості, необхідних іноземцям для забезпечення законного перебування в Україні та виїзду у країни Євросоюзу. Вартість кожного "пакета" становила від 2 тисяч євро. Оперативники спецслужби також встановили, що зловмисники виробляли великий перелік документів та посвідчень державного зразка, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У результаті проведеної контррозвідкою СБУ спецоперації у Києві затримано організаторів злочинної схеми під час передачі черговому замовнику підроблених документів. Одночасно на території Київської, Сумської, Дніпропетровської, Харківської та Закарпатської областей проведено обшуки за місцями проживання інших учасників злочинної групи та в офісах. Слідчі вилучили велику кількість доказів протиправної діяльності: підроблені паспорти країн ЄС, дипломи українських закладів освіти, водійські посвідчення України та ЄС, знаряддя для їх виготовлення, зокрема штампи та печатки органів МВС, Міграційної служби, Пенсійного фонду, закладів охорони здоров’я, консульських установ, дата-штампи Державної прикордонної служби тощо та комп’ютерну техніку, яка використовувалась у протиправних цілях.

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, вчинені за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.

Заходи із викриття злочинної діяльності проводились спільно з ГУ Національної поліції в Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської місцевої прокуратури.

Контррозвідка СБУ блокувала масштабний канал нелегальної міграції іноземців до країн Євросоюзу 01
Контррозвідка СБУ блокувала масштабний канал нелегальної міграції іноземців до країн Євросоюзу 02
Контррозвідка СБУ блокувала масштабний канал нелегальної міграції іноземців до країн Євросоюзу 03
Контррозвідка СБУ блокувала масштабний канал нелегальної міграції іноземців до країн Євросоюзу 04
Контррозвідка СБУ блокувала масштабний канал нелегальної міграції іноземців до країн Євросоюзу 05
Контррозвідка СБУ блокувала масштабний канал нелегальної міграції іноземців до країн Євросоюзу 06
Контррозвідка СБУ блокувала масштабний канал нелегальної міграції іноземців до країн Євросоюзу 07

Автор: 

контррозвідка (470) мігранти (1110) СБУ (12821) Євросоюз (13408)


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тут тока в аеропортах надо постоять и кофе попить часа 3 - операция сложнейшая....
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28.08.2020 13:06 Відповісти
Цікаво,скільком трускавецьким ЗЕнубам вони дипломів встигли підробити?
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28.08.2020 13:08 Відповісти
Тут на форумі часто хваляться такими дипломами, навіть пишуть що в сейфі зберігають.
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28.08.2020 13:58 Відповісти
"Достойне" заняття контррозвідки цілої держави. У нормальних країнах цим займається міграційні служба з допомогою поліції. В контррозвідка бореться з розвідка и і аґентами розвідок не дружніх країн. Може тому і життя в цих країнах є комфортним для громадян, що кожен займається своєю роботою?
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28.08.2020 14:20 Відповісти
Пакет документов для выезда за границу и всего от 2 тыс евро?Разогните паны СБУ.
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28.08.2020 14:28 Відповісти
А что там Пихамова? Неужели сидит? Или по-прежнему торгует биометрическими паспортами?
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28.08.2020 14:33 Відповісти
Треба перевірити, чи у Зеленського, бува, не підробне посвідчення президента України...

"А то шо-то мєня терзают смутниє сомнєнія, - у посла мєдальйон, у Шпака, - магнітофон..." (с)
Контррозвідка СБУ блокувала масштабний канал нелегальної міграції іноземців до країн Євросоюзу - Цензор.НЕТ 2994
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28.08.2020 18:54 Відповісти
 
 