УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11884 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Річниця Іловайської трагедії
2 694 16

Пам'ять полеглих за Україну вшанували на Михайлівській площі. ФОТОрепортаж

Біля Стіни Пам'яті на Михайлівській площі вшанували пам'ять воїнів, які віддали своє життя заради захисту України від агресора.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Память полеглих за Україну вшанували на Михайлівській площі 01
Память полеглих за Україну вшанували на Михайлівській площі 02
Память полеглих за Україну вшанували на Михайлівській площі 03
Память полеглих за Україну вшанували на Михайлівській площі 04
Память полеглих за Україну вшанували на Михайлівській площі 05
Память полеглих за Україну вшанували на Михайлівській площі 06
Память полеглих за Україну вшанували на Михайлівській площі 07
Память полеглих за Україну вшанували на Михайлівській площі 08
Память полеглих за Україну вшанували на Михайлівській площі 09
Память полеглих за Україну вшанували на Михайлівській площі 10
Память полеглих за Україну вшанували на Михайлівській площі 11
Память полеглих за Україну вшанували на Михайлівській площі 12

Автор: 

пам’ять (1187) втрати (4399) Богачук Олег (1457)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ. Память павших за Украину почтили на Михайловской площади - Цензор.НЕТ 3336
показати весь коментар
28.08.2020 19:41
+16
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
показати весь коментар
28.08.2020 19:39
+15
Слава Україні!
показати весь коментар
28.08.2020 19:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава Україні!
показати весь коментар
28.08.2020 19:38 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
показати весь коментар
28.08.2020 19:39 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ. Память павших за Украину почтили на Михайловской площади - Цензор.НЕТ 3336
показати весь коментар
28.08.2020 19:41 Відповісти
Сльози навертаються.
показати весь коментар
28.08.2020 19:42 Відповісти
Пам'ять полеглих за Україну вшанували на Михайлівській площі - Цензор.НЕТ 9194
показати весь коментар
28.08.2020 20:24 Відповісти
А германию уже пробачила за 9 млн. погибших украинцев?
показати весь коментар
28.08.2020 21:42 Відповісти
". Германия" в брати укрвїнцям не набивалась, тримаючи ніж за пазухою
показати весь коментар
28.08.2020 21:55 Відповісти
Так ты простила немцам 9 млн. убитых украинцев?
показати весь коментар
28.08.2020 23:50 Відповісти
Пам'ять полеглих за Україну вшанували на Михайлівській площі - Цензор.НЕТ 6505
показати весь коментар
28.08.2020 20:28 Відповісти
Слава Героям!
показати весь коментар
28.08.2020 21:41 Відповісти
Кацапський мордор , ніколи тобі не забуду , ніколи не пробачу
показати весь коментар
28.08.2020 21:57 Відповісти
а про це вже ніхто не згадує ?

https://www.youtube.com/watch?v=bNm-BHPXY4o Ротація «кіборгів» в ДАП за домовленістю з бойовиками і під їх наглядом
показати весь коментар
28.08.2020 22:06 Відповісти
Пам'ять полеглих за Україну вшанували на Михайлівській площі - Цензор.НЕТ 4708
показати весь коментар
28.08.2020 22:16 Відповісти
Пам'ять полеглих за Україну вшанували на Михайлівській площі - Цензор.НЕТ 5424
показати весь коментар
29.08.2020 01:09 Відповісти
Їх вбили рашка, не НАТО... Думай-те.
показати весь коментар
29.08.2020 07:57 Відповісти
В День Незалежності всі керманичі країн особисто віддають шану полеглим за країну Героям! Окрім нашого...как мне надоели ети военние....
показати весь коментар
29.08.2020 09:04 Відповісти
 
 