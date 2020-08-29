Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині. ФОТОрепортаж
У селищі Городниця Житомирської області вчені виявили 32 монети часів Київської Русі, які датуються 1000-1019 роками.
Як передає Цензор.НЕТ, про відкриття повідомив у своєму блозі науковий співробітник Інституту історії України НАН України Олександр Алфьоров.
"Це скарб національного значення! Понад 100 років історики не знали подібних знахідок!" - підкреслив Алфьоров.
Як розповів дослідник, монети знайшли місцеві жителі, які пізно ввечері 27 серпня вийшли на зв'язок із співробітниками Інституту історії України та погодилися передати монети державі.
На срібних монетах, датованих 1000-1019 роками, є зображення київського князя, а на зворотному боці княжий знак - тризуб у Володимира і двозуб у Святополка. Такі монети чеканили зі срібних арабських монет - дирхемів.
"Нам необхідно убезпечити цю передачу, бо вона є прецедентом за всі роки незалежності. Водлночас монети мають не загубитися "на калідорах", їх треба передати до музею", - наголосив учений.
Востаннє подібний скарб в Україні знаходили понад сто років тому, під час будівельних робіт на Вознесенському узвозі в Києві в 1876 році. Тоді виявили 120 монет.
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быть прошлое. Любое совпадение с реальными историческими фактами является
чистой случайностью.
Точные координаты можно не называть!
Та и сейчас почти все ценные находки расходятся по частным коллекциям.
Польшей, то под Австрией, то под Россией, являясь очень ценной частью населения
этих стран.
И так, что мы имеем.
Найдены серебряные монеты, с портретами Киевских князей Владимира и Святополка. Поэтому монеты датируются 1000−1019 годами, к тому же на обратной стороне монет есть княжеские знаки - трезубец у Владимира и двузуб у Святополка. Так же мы знаем, что такие монеты чеканили из серебряных арабских монет - дирхемов. Теперь эти монеты станут историческим фундаментом Украинской нации.
Источник: https://censor.net/p3216506
не зря же днепр считается частью пути "из варяг в греки"
1272 год - наиболее подтвержденная дата основания Москвы. И основателем города можно считать выдающегося государственного деятеля своего времени, хана Золотой Орды Менгу-Тимура.
http://timemislead.com/zanimatelnaya-istoriya/god-osnovaniya-moskvyi-1147-1156-1272#:~:text=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%20%D0%B2%201238%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83,%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9%20%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8B%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%83%2D%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0.
Вот тогда и появился 1147 год, чтобы хоть как-то прицепиться к Киевской Руси.
встрече в этом месте суздальского (на тот момент) князя Юрия
Владимировича со своим союзником Святославом Олеговичем ."Приди ко мне, брате, в Москов", - писал Юрий. Заметь, Долгорукий тогда был князем Суздальским, позже Киевским, где и погребен в церкви на Берестове
В селе Орловка Ренийского района Одесской области обсуждают вопрос переименования населенного пункта.
Ему предлагают вернуть историческое название Картал, что переводится с турецкого как «орел».
Как сообщил агентству «https://bessarabiainform.com/ БессарабияINFORM » сельский голова Михаил Куванжи, после общественного обсуждения вопрос вынесут на рассмотрение сессии сельского совета. Если та поддержит переименование, соответствующее обращение будет направлено в облсовет, который, в свою очередь, обратится в Верховную Раду. Последнее слово - за парламентом.
Первое документальное свидетельство о селе Картал относится к началу XVIII века - название встречается в произведении воеводы и ученого Дмитрия Кантемира «Descriptio Moldaviae» («Описание Молдавии»), написанном в период с 1714 по 1716 год на латыни. В 1947 году советские власти изменили официальное название села с Картал на Орловку.
Орловка-Картал находится в https://dumskaya.net/news/desyatochka-arheologicheskih-sokrovishch-odessko-098316/ месте, исключительно удобном для переправы через Дунай . Ею пользовались в разные времена персидский царь Дарий I - когда шел походом на скифов, римский император Валент II во время войны с готами; турецкий султан Баязид II, присоединяя к Османской империи Молдавию, Бессарабию и Крым, и наконец российский царь Николай I, начавший с Картала поход на занятые турками Балканы. В этом году там же https://dumskaya.net/news/novoy-paromnoy-perepravoy-cherez-dunay-vospolzov-123984/ заработала паромная переправа Орловка-Исакча .
В начале 2000-х экспедиция Одесского археологического музея провела небольшие раскопки на Каменной Горе - природной возвышенности из зеленого сланца, расположенной на юго-запад от села. Долгое время считалось, что здесь находилась только римская крепость (форт) Алиобрикс, поэтому обнаруженное тогда буквально шокировало видавших виды специалистов. Ученые выявили многометровую последовательность культурных слоев, которые они датировали временами энеолита (V-IV тыс. до н.э.), бронзового и раннежелезного веков. Римский форт оказался лишь «вишенкой» на толстом «торте» из остатков поселений и некрополей разных культур и эпох, существовавших здесь в течение почти 6 тысяч лет! С тех пор экспедиция в Орловке стала постоянной. Руководит ею директор одесского музея профессор Игорь Бруяко.
Кроме прочего, на территории Орловки нашли клад электровых древнегреческих монет (статеров) V-IV вв. до н. э., чеканенных в городе Кизике.
Большинство жителей Орловки - православные молдаване. Они сохранили множество уникальных традиций и ритуалов. Например, Рождество Христово орловцы отмечают 25 декабря. В этот день там https://dumskaya.net/news/moldavskie-tantcy-ukrainskie-dembelya-i-orgiya-m-080882/ проходят традиционные гулянья, главным действующим лицом которых является таинственный и ужасный Мошул.
Да турків там що мамонти тільки бігали!?
а назва була до 1947 року.так що мешканці нічого,окрім десовітєзації не просять.
Хохли одним словом
учи историю,недолугий...и вспоминай,под какими именами закопаны твои прабабушки и прадедушки.
шоб ты ото понимал в истории Бессарабии и Буджакской степи
Це щоб обісрати український герб - придумали якусь "хазарську тамгу".
Придумали "тамгу" і розкидали по своїх сайтах. А тепер на ці сайти ссилки дають.
Не було нічого такого в історії.
Цю теорію в методички кремлеботам записали і вони її розносять по інтернету.
А то фотка, що ходить по інтернету - це ******** кулон, вироблений десь недавно.
Подивіться на монети, які 1000 років пролежали в землі і на цей кулон. Він в ідеальному стані.
https://67viktor.livejournal.com/118604.html