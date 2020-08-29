Скарб із 32 монет часів Київської Русі знайдено на Житомирщині. ФОТОрепортаж

У селищі Городниця Житомирської області вчені виявили 32 монети часів Київської Русі, які датуються 1000-1019 роками.

Як передає Цензор.НЕТ, про відкриття повідомив у своєму блозі науковий співробітник Інституту історії України НАН України Олександр Алфьоров.

"Це скарб національного значення! Понад 100 років історики не знали подібних знахідок!" - підкреслив Алфьоров.

Як розповів дослідник, монети знайшли місцеві жителі, які пізно ввечері 27 серпня вийшли на зв'язок із співробітниками Інституту історії України та погодилися передати монети державі.

На срібних монетах, датованих 1000-1019 роками, є зображення київського князя, а на зворотному боці княжий знак - тризуб у Володимира і двозуб у Святополка. Такі монети чеканили зі срібних арабських монет - дирхемів.

"Нам необхідно убезпечити цю передачу, бо вона є прецедентом за всі роки незалежності. Водлночас монети мають не загубитися "на калідорах", їх треба передати до музею", - наголосив учений.

Востаннє подібний скарб в Україні знаходили понад сто років тому, під час будівельних робіт на Вознесенському узвозі в Києві в 1876 році. Тоді виявили 120 монет.

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