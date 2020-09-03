Командування Десантно-штурмових військ висловило співчуття у зв'язку із загибеллю старшини Артема Бондаренка. ФОТО

Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України висловило співчуття рідним і близьким у зв'язку із загибеллю старшини Артема Бондаренка, який трагічно загинув 3 вересня під час гасіння пожежі на Луганщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці ДШВ ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Військовослужбовець загинув під час ліквідації пожежі на Луганщині в районі проведення операції Об'єднаних сил. Артем вважався безвісти зниклим, проте його тіло було знайдено під завалами згорілого бліндажа.

Головний сержант роти в умовах сильної пожежі здійснював евакуацію військового майна, проте стихійне лихо забрало життя десантника.

Артем Бондаренко прийшов добровольцем до Збройних Сил України в гарячому 2014-му році. У складі українського десанту вів бойові дії в найгарячіших точках Донбасу: Піски, Донецький аеропорт, Авдіївська промзона і багато інших.

У складних ситуаціях він завжди був прикладом мужності, витримки і честі, доброю і порядною людиною. За це його любили і поважали солдати.

Вічна слава і пам'ять воїну-десантникові!"

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