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Загиблого на Донбасі матроса Руслана Волкова поховали в Одеській області. ФОТО

10 вересня, в місті Ананьїв Одеської області відбулася церемонія прощання з загиблим українським воїном Русланом Михайловичем Волковим.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив користувач Фейсбука Володимир Сєдов.

Руслан Волков, 04.01.2000 року народження, житель міста Ананьїв, матрос, вогнеметник вогнеметного взводу роти радіаційного, хімічного і бактеріологічного захисту 35-ї окремої бригади морської піхоти, який 6 вересня в районі смт Новгородське Донецької області зазнав численних поранень та опіків унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої в авторозливній станції АРС-14, яка прямувала до місця гасіння пожежі. Руслан Волков помер наступного дня, 7 вересня, в лікарні від численних опіків.

"В Ананьєві попрощалися з 20-річним військовослужбовцем ООС, жителем міста Русланом Волковим, який загинув на сході нашої держави, захищаючи територіальну цілісність України", - зазначив він.

Загиблого на Донбасі матроса Руслана Волкова поховали в Одеській області 01

Загиблого на Донбасі матроса Руслана Волкова поховали в Одеській області 02
Загиблого на Донбасі матроса Руслана Волкова поховали в Одеській області 03

Автор: 

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