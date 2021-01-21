Український миротворець Олександр Мулявка загинув у Конго. ФОТО

Український військовослужбовець 11 окремої бригади армійської авіації "Херсон" старший лейтенант Олександр Мулявка загинув у Демократичній Республіці Конго.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє 11 бригада армійської авіації, інформує Цензор.НЕТ.

"З глибоким сумом повідомляємо, що 18 січня 2021 року трагічно загинув військовослужбовець 11 окремої бригади армійської авіації "Херсон" старший лейтенант Мулявка Олександр Ігорович, який виконував службові обов'язки в складі 18 окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго", - йдеться в повідомленні.

Командування та особовий склад 11 окремої бригади армійської авіації "Херсон" висловлює щирі співчуття батькам, рідним і друзям у зв'язку з трагічною загибеллю офіцера.

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