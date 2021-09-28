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У Сумській області під час завантаження військової техніки загинув військовослужбовець В'ячеслав Квокша. ФОТО
У Сумській області 27 вересня загинув старший солдат Квокша В'ячеслав Володимирович (в/ч А1476). Він зазнав травм, не сумісних із життям.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Кролевецьку міську раду.
Старший солдат В'ячеслав Квокша загинув під час завантаження військової техніки 10 реактивної артилерійської батареї 4 реактивного артилерійського дивізіону (В/Ч А1476). Він опинився між двома транспортними засобами і зазнав травм, не сумісних із життям.
Нині обставини смерті з'ясовуються.
В'ячеслав Квокша 1996 року народження. Проживав разом з батьками в селі Буйвалове. У 2017 році призваний спочатку на строкову військову службу, а потім на службу за контрактом.
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