Туреччина затримала шістьох російських шпигунів. ФОТО
Турецькі правоохоронці затримали шістьох іноземних громадян, підозрюваних у шпигунстві. Громадянства затриманих не розголошують, проте на опублікованому місцевим виданням фото видно, що серед вилученого у затриманих - російський паспорт.
Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН, про це повідомляє телеканал Haber Turk.
Турецькі правоохоронці повідомили, що іноземців підозрюють у спробі отримати конфіденційну інформацію військового і політичного характеру, а також в плануванні збройних нападів.
У затриманих вилучили три пістолети, один з яких був з глушником і лазерним прицілом, і патрони. Як свідчить опубліковане фото, в підозрюваних у шпигунстві були російські паспорти.
Операцію із затримання шпигунів провели одночасно за кількома адресами в Стамбулі і Анталії. Група управління боротьби з тероризмом Стамбула і Національна розвідувальна організація почали розслідування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
шпилиминареты Св. Софии.
К сожалению, торчащие за поясом вонючие лапти на фото не попали - турки побрезговали снимать "русский" дух.
Колись мене турки тормознули в АП Анталії.
-- У вас є 1000 доллярів?
-- Ні. Тільки 2000 єврів.
Показав гаманця... ...і пішов собі вільно далі.
Вот у кого армия, а не у Семенченко, что сидит в СИЗО по надуманным обвинениям, что у него армия.
СБУ и прочие потешные правоохренительные органы Украины в упор этого Киви, поздравляющего Уйла Владимировича с ДР, не замечают! Это маразм какой то!
А у нас турки...