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Туреччина затримала шістьох російських шпигунів. ФОТО

Турецькі правоохоронці затримали шістьох іноземних громадян, підозрюваних у шпигунстві. Громадянства затриманих не розголошують, проте на опублікованому місцевим виданням фото видно, що серед вилученого у затриманих - російський паспорт.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН, про це повідомляє телеканал Haber Turk.

Турецькі правоохоронці повідомили, що іноземців підозрюють у спробі отримати конфіденційну інформацію військового і політичного характеру, а також в плануванні збройних нападів.

У затриманих вилучили три пістолети, один з яких був з глушником і лазерним прицілом, і патрони. Як свідчить опубліковане фото, в підозрюваних у шпигунстві були російські паспорти.

Операцію із затримання шпигунів провели одночасно за кількома адресами в Стамбулі і Анталії. Група управління боротьби з тероризмом Стамбула і Національна розвідувальна організація почали розслідування.

Туреччина затримала шістьох російських шпигунів 01

Туреччина (3502) шпигунство (997)


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Топ коментарі
+40
Есть такая кацапская скрепа - гаgить по всему свету.
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09.10.2021 18:42
+35
Коли вже Эрдоган зрозуміє, що з кацапнею не варто мати справ.
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09.10.2021 18:40
+25
Приехали посмотреть на шпили минареты Св. Софии.
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09.10.2021 18:44
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Коли вже Эрдоган зрозуміє, що з кацапнею не варто мати справ.
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09.10.2021 18:40 Відповісти
да он как раз понимает. не сдал же их лукашенке
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09.10.2021 19:01 Відповісти
Зрозуміємо, що він зрозумів коли зупинить контракт по С-400
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09.10.2021 23:50 Відповісти
Помидоры и туристы с Нижнего Тагила для Эрдогана важнее
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09.10.2021 19:05 Відповісти
Ми зрозуміти на можемо, а ти Ердогану щось кажеш.
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09.10.2021 19:44 Відповісти
кадыровцы
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09.10.2021 18:41 Відповісти
Совпадение? Не думаю... Петров и Боширов...
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09.10.2021 18:41 Відповісти
Приехали посмотреть на шпили минареты Св. Софии.
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09.10.2021 18:44 Відповісти
Шо! Опять?
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09.10.2021 19:36 Відповісти
Есть такая кацапская скрепа - гаgить по всему свету.
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09.10.2021 18:42 Відповісти
Та ні, канапи ******* жити там, де краще і там же серуть, а ******* роССію. Канап, це клініка, лікується відрубуванням голови, або повішанням на бірозі.
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09.10.2021 19:40 Відповісти
"Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости. Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает" Н.В. Гоголь (типа русский писатель )
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10.10.2021 10:59 Відповісти
Половину за транзит теперь хйло платить будет
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09.10.2021 18:42 Відповісти
Как свидетельствует опубликованное фото, у подозреваемых в шпионаже были российские паспорта. Источник:
К сожалению, торчащие за поясом вонючие лапти на фото не попали - турки побрезговали снимать "русский" дух.
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09.10.2021 18:47 Відповісти
100% - це вагнерівці , яких видав наш клоун *********** !
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09.10.2021 18:48 Відповісти
Ты очень расстроишься когда узнаешь кто на самом деле их выдал.
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09.10.2021 20:17 Відповісти
невже сам святійший булочник?
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09.10.2021 21:18 Відповісти
Министерство иностранных дел России следит за ситуацией с задержанием в Турции шести человек с российскими паспортами, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова
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09.10.2021 18:50 Відповісти
Подглядывают..
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09.10.2021 19:02 Відповісти
Надеюсь, будет следить до самой казни этих уродов. "Родина" всегда бросает сынков.
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09.10.2021 19:17 Відповісти
А что, в Турции до сих пор есть смертная казнь?
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09.10.2021 20:43 Відповісти
Якщо озброєні, то вже не шпіони,а бойовики чи бандюки.
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09.10.2021 18:51 Відповісти
Террористы
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09.10.2021 19:03 Відповісти
Дивно.
Колись мене турки тормознули в АП Анталії.
-- У вас є 1000 доллярів?
-- Ні. Тільки 2000 єврів.
Показав гаманця... ...і пішов собі вільно далі.
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09.10.2021 19:02 Відповісти
У нас не затримують...😊 Вони у нас в пошані, працюють Козирями в "святая святих" і навіть зливають відкрито спец.операції...
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09.10.2021 19:06 Відповісти
В Немытой Орде уже готовятся к ответу - заливают соляру в бульдозеры.
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09.10.2021 19:06 Відповісти
може забить нахрен башмаками, или "обеспокоенностью " обойдутся?

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09.10.2021 19:09 Відповісти
_От сссуки же путлеровские! А ведь пойманная рыба - лишь малая доля той, что ещё плавает. По всему миру.
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09.10.2021 19:09 Відповісти
Складається таке враження, що підозру прокуратура в Україні оголошує для того, щоб піозрювані збирали бабло відкупитися. Бо після гучних "підозр" немає гучних посадок.

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09.10.2021 19:48 Відповісти
бедные помидоры, опять бесславно помирать под бульдозером...
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09.10.2021 19:55 Відповісти
А что еще Турция хотела? Если тебе Россия поставляет С-400, то партия российских шпионов и диверсантов, которые любят "смотреть на купола", прилагается в качестве обязательной нагрузки. Как труды Брежнева к редкой литературе в советском книжном магазине. Отказаться невозможно, брать можно только всё сразу.
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09.10.2021 20:15 Відповісти
Путлер пакостит... он же Х...йло - ему положено пакостить
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09.10.2021 20:22 Відповісти
Если к нам пригласить турецких спецов то всю Банковую сразу в ростов отправят
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09.10.2021 20:35 Відповісти
Ща турки кацапов быстро на бутылку посадят. Ето им не Украина где извиняются и отпускают
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09.10.2021 20:40 Відповісти
каци там заспівають скоренько,розв*яжуть язики
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09.10.2021 21:00 Відповісти
апять ударвспину
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09.10.2021 20:42 Відповісти
Гадят по всему миру
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09.10.2021 20:44 Відповісти
https://ua.news/ru/vydeo-veteran-ato-majman-zdorov-y-rasskazal-kak-ego-zakazal-nardep-kyva/ Киви в Турцию своих наемников недавно отправил убить, или покалечить атошника , что ему https://www.youtube.com/watch?v=f9Q1d49wIQ8 морду начистил в кафе в Киеве пару лет назад. Что это за депутат такой, спрашивается?! Научный гений, мать твою? Мстительная гамняшка с депутатским иммунитетом!
Вот у кого армия, а не у Семенченко, что сидит в СИЗО по надуманным обвинениям, что у него армия.
СБУ и прочие потешные правоохренительные органы Украины в упор этого Киви, поздравляющего Уйла Владимировича с ДР, не замечают! Это маразм какой то!
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09.10.2021 20:47 Відповісти
ну это кацапы попали. безопаснее на лугандон было съездить. хотя конечно 21 век, но все же, традиции, история, руки может и не отрубят, сразу.
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09.10.2021 20:59 Відповісти
помучають трохи але не назовсім бо судити треба
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09.10.2021 21:03 Відповісти
1 Мая Штирлиц залпом выпил бутылку шнапса и склонился над картой мира, - еге неудержимо рвало на Родину. )))
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09.10.2021 21:23 Відповісти
До речі, 1Травня у фашистській Німеччині було таким же державним святом, як і у радянському союзі.
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09.10.2021 22:59 Відповісти
То ви не зрозуміли анекдот?
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09.10.2021 23:01 Відповісти
шестерых ? Не зря встреча с ****** прошла. Результативно
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09.10.2021 21:25 Відповісти
"руSSкий мир" везде и повсюду сеет смерть: отравления, убийства, диверсии.
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09.10.2021 22:56 Відповісти
Росія відреагує, як завжди-це підла провокація проти наших відпускників а взагалі -то нас там навіть немає.
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10.10.2021 11:45 Відповісти
И никакого вагнергейта себе.
А у нас турки...
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11.10.2021 06:42 Відповісти
 
 