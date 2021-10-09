Туреччина затримала шістьох російських шпигунів. ФОТО

Турецькі правоохоронці затримали шістьох іноземних громадян, підозрюваних у шпигунстві. Громадянства затриманих не розголошують, проте на опублікованому місцевим виданням фото видно, що серед вилученого у затриманих - російський паспорт.

Як передає Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН, про це повідомляє телеканал Haber Turk.

Турецькі правоохоронці повідомили, що іноземців підозрюють у спробі отримати конфіденційну інформацію військового і політичного характеру, а також в плануванні збройних нападів.

У затриманих вилучили три пістолети, один з яких був з глушником і лазерним прицілом, і патрони. Як свідчить опубліковане фото, в підозрюваних у шпигунстві були російські паспорти.

Операцію із затримання шпигунів провели одночасно за кількома адресами в Стамбулі і Анталії. Група управління боротьби з тероризмом Стамбула і Національна розвідувальна організація почали розслідування.