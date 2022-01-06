Помер 35-річний колишній боєць батальйону "Айдар" Євген Городнічук (Гриць). ФОТО

Помер 35-річний колишній боєць батальйону "Айдар" Євген Городнічук, позивний Гриць.

Про це повідомив колишній нардеп, колишній командир штурмової роти батальйону "Айдар" Ігор Лапін, передає Цензор.НЕТ.

"Отже, щодо смерті нашого "Гриця"

Причина - не витримало серце. Воно зупинилося.

Прощання з Євгеном вiдбудеться 08.01.2022 року о 09.00 годинi бiля його будинку (Харкiвська область, м. Лозова, мiкрорайон 6, будинок 1а).

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Похованням займається "Горець"

Мороз Сергiй Володимирович (Горець молодший)

4731 2196 4303 3842", - розповів Лапін.

"Боєць з позивним Гриць родом з міста Лозова на Харківщині. На Донбасі підрозділ Євгена стояв у Щасті, звільняв Лутугине, проривався до аеропорту Луганська. У 2014 він майже зайшов до Луганська, коли отримав серйозне поранення. Тривалий час Євген лікувався у Луцьку", - пишуть Волинські Новини.



