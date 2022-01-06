Умер 35-летний бывший боец ​​батальона "Айдар" Евгений Городничук (Грыць). ФОТО

Умер 35-летний бывший боец ​​батальона "Айдар" Евгений Городничук, позывной Грыць.

Об этом сообщил бывший нардеп, бывший командир штурмовой роты батальона "Айдар" Игорь Лапин, передает Цензор.НЕТ.

"Итак, по поводу смерти нашего Грыця

Причина – не выдержало сердце. Оно остановилось.

Прощание с Евгением состоится 08.01.2022 года в 9:00 возле его дома (Харьковская область, г. Лозовая, микрорайон 6, дом 1а).

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Похоронами занимается Горец.

Мороз Сергей Владимирович (Горец младший)

4731 2196 4303 3842", – рассказал Лапин.

"Боец с позывным Грыць родом из города Лозовая Харьковской области. На Донбассе подразделение Евгения стояло в Счастье, освобождало Лутугино, прорывалось в аэропорт Луганска. В 2014 году он почти зашел в Луганск, когда получил серьезное ранение. Долгое время Евгений лечился в Луцке", пишут Волинські Новини.



