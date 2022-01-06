Умер 35-летний бывший боец батальона "Айдар" Евгений Городничук (Грыць). ФОТО
Умер 35-летний бывший боец батальона "Айдар" Евгений Городничук, позывной Грыць.
Об этом сообщил бывший нардеп, бывший командир штурмовой роты батальона "Айдар" Игорь Лапин, передает Цензор.НЕТ.
"Итак, по поводу смерти нашего Грыця
Причина – не выдержало сердце. Оно остановилось.
Прощание с Евгением состоится 08.01.2022 года в 9:00 возле его дома (Харьковская область, г. Лозовая, микрорайон 6, дом 1а).
Похоронами занимается Горец.
Мороз Сергей Владимирович (Горец младший)
4731 2196 4303 3842", – рассказал Лапин.
"Боец с позывным Грыць родом из города Лозовая Харьковской области. На Донбассе подразделение Евгения стояло в Счастье, освобождало Лутугино, прорывалось в аэропорт Луганска. В 2014 году он почти зашел в Луганск, когда получил серьезное ранение. Долгое время Евгений лечился в Луцке", пишут Волинські Новини.
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