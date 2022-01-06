Ветеран АТО Олег Табачук (Дукат) помер від онкологічного захворювання. ФОТО

Вчора, 5 січня, у шпиталі внаслідок онкологічного захворювання (пухлина мозку) помер Олег Олександрович Табачук (позивний Дукат), 10.08.1976 року народження, мешканець Вінниці, учасник АТО (з 08.08.2015 до 07.12.2015 - начальник групи цивільно-військового співробітництва у місті Авдіївка Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 24Вінниця.

Про дату та час прощання буде повідомлено додатково. У нього залишилася дружина.

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