Ветеран АТО Олег Табачук (Дукат) скончался от онкологического заболевания. ФОТО

Вчера, 5 января, в госпитале в результате онкологического заболевания (опухоль мозга) умер Олег Александрович Табачук (псевдо Дукат), 10.08.1976 года рождения, житель Винницы, участник АТО (с 08.08.2015 до 07.12.2015 - начальник группы гражданско-военного сотрудничества в городе Авдеевка Донецкой области).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24Вінниця.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно. У него осталась жена.

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