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Новини Фото ДТП
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Рейсовий автобус перекинувся на Львівщині - постраждали 14 осіб, - ДСНС. ФОТО

На трасі Київ-Чоп у Львівській області рейсовий автобус "Харків-Слупськ (Польща)" потрапив у ДТП.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДСНС.

ДТП сталася 30 січня о 02:03 поблизу с. Хватів Золочівського району (Львівська область).

"На автодорозі М-06 "Київ-Чоп" внаслідок з’їзду в кювет з подальшим перекиданням на бік рейсового автобуса "Харків-Слупськ (Польща)" постраждало 14 осіб, яких з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні", — йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пасажирський автобус із Кишинева перекинувся в Києві: госпіталізовано вісім осіб, четверо з них - діти. ФОТОрепортаж

Рейсовий автобус перекинувся на Львівщині - постраждали 14 осіб, - ДСНС 01

ДТП (4481) автобус (353) Львівська область (2459)


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колись Ікаруси мали схильність так лягати, коли водії засинали за рулем.
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30.01.2022 09:14 Відповісти
За кермом?
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30.01.2022 09:18 Відповісти
за кермом, пардон
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30.01.2022 09:20 Відповісти
Мабуть заснув водій.
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30.01.2022 10:08 Відповісти
Больше камер автоматической фиксации скорости на дорогах! Тогда водилы не будут засыпать за рулем. Так, Монастырский?
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30.01.2022 10:37 Відповісти
Постраждалим пасажирам бажаю швидкого одужання , дуже сподіваюсь що обійшлось без тяжких травм .Бачу , встановлення на автобуси обладнання яке буде обмежувати швидкість вже просто необхідне.
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30.01.2022 10:49 Відповісти
І в автобусах всі мають використовувати паски безпеки
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30.01.2022 10:57 Відповісти
Тоді вже скорше обладнання, яке буде контролювати очі водія, яке подає сигнал якщо водій довго не кліпає. Таке вже є.
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30.01.2022 13:04 Відповісти
 
 