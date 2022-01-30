Рейсовий автобус перекинувся на Львівщині - постраждали 14 осіб, - ДСНС. ФОТО
На трасі Київ-Чоп у Львівській області рейсовий автобус "Харків-Слупськ (Польща)" потрапив у ДТП.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ДСНС.
ДТП сталася 30 січня о 02:03 поблизу с. Хватів Золочівського району (Львівська область).
"На автодорозі М-06 "Київ-Чоп" внаслідок з’їзду в кювет з подальшим перекиданням на бік рейсового автобуса "Харків-Слупськ (Польща)" постраждало 14 осіб, яких з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні", — йдеться в повідомленні.
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