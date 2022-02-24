У Києві черги до військкоматів для вступу до тероборони. ФОТО
По всіх районах столиці - великі черги до військкоматів для запису до територіальної оборони.
Про це пише у фейсбуці фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який сам прийшов записуватися до тероборони, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Величезні черги по всім районам Києва. В ТРО ВСТУПАЮТЬ тисячі людей. ЗСУ тримають рубежі. Все буде Україна!" - написав він.
Топ коментарі
+103 я гражданин Украины
показати весь коментар24.02.2022 21:30
+82 Василий СПРУТ
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+78 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар24.02.2022 21:30
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Нужно что-нибудь попроще. Обычные Шилки убирают вертолеты легко и самолеты на посадке.
Даже если и дадут, то запаса ракет там на 2- 3 залпа.
так швидко взагалі можливо і чи це правда??????????
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/24/7325545/ Окупанти готуються пустити воду по Північно-Кримському каналу 25 лютого
вопрос- готова ли ППО ?
тварі під Гастомелем - до Київа доплюнути можна.
то шо - віддамо тварям аквафрешним Київ?
Вставай на правый бой
С фашистской силой темною,
С пропутинской ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна.
Идет война народная,
Война против х...а.
Не смеют орки грязные
Над Ненькою летать,
Поля ее красивые
Х...у не растоптать
Надоели кучи статей без конкретики.
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