У Києві черги до військкоматів для вступу до тероборони. ФОТО

По всіх районах столиці - великі черги до військкоматів для запису до територіальної оборони.

Про це пише у фейсбуці фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який сам прийшов записуватися до тероборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Величезні черги по всім районам Києва. В ТРО ВСТУПАЮТЬ тисячі людей. ЗСУ тримають рубежі. Все буде Україна!" - написав він.