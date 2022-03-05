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Український воїн переносить немовля через руїни. ВРАЖАЮЧЕ ФОТО
Світ зворушила світлина, на якій український захисник переносить малу дитину через зруйнований війною міст.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, світлина зроблена вчора, біля зруйнованого мосту в Ірпені.
Фотограф: Timothy Fadek (Redux for CNN).
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+63 Петро Другий
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+59 Підлога Маккартні
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+57 Владимир #427487
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Пришли снова "биндеры" Меня обматерили и обозвали "рукожопой кацапкой" Сами сварили борщ и накормили меня с пацаном.....
Ничего не поняла.....