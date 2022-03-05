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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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Український воїн переносить немовля через руїни. ВРАЖАЮЧЕ ФОТО

Світ зворушила світлина, на якій український захисник переносить малу дитину через зруйнований війною міст.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, світлина зроблена вчора, біля зруйнованого мосту в Ірпені.

Український воїн переносить немовля через руїни 01

Фотограф: Timothy Fadek (Redux for CNN).

Читайте також: Українські військові відновили контроль над містом Буча і підняли український прапор над міськрадою. ВIДЕО

армія (3771) Ірпінь (358) міст (1231)


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Топ коментарі
+63
Коли цей майбутній бандерівець зможе тримати зброю, про русню можна буде прочитати хіба в підручниках історії. Я на це сподіваюсь.
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05.03.2022 10:27
+59
Військовий несе майбутнього Бандерівця, який коли виросте буде різати русню на лахміття!!!
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05.03.2022 10:22
+57
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05.03.2022 10:22
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05.03.2022 10:22 Відповісти
Військовий несе майбутнього Бандерівця, який коли виросте буде різати русню на лахміття!!!
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05.03.2022 10:22 Відповісти
Коли цей майбутній бандерівець зможе тримати зброю, про русню можна буде прочитати хіба в підручниках історії. Я на це сподіваюсь.
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05.03.2022 10:27 Відповісти
Коли наш малюк виросте, русні вже немає бути взагалі.
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05.03.2022 11:05 Відповісти
Скабеева,- Бандеровец ворует русскоговорящего младенца
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05.03.2022 10:23 Відповісти
готовится распять а потом съесть
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05.03.2022 10:26 Відповісти
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05.03.2022 15:54 Відповісти
Пёсик прикрывает...
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05.03.2022 10:29 Відповісти
vin tež stav znametitostju svita SLAVA UKRAINI !
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05.03.2022 12:15 Відповісти
помню войну в Грузии, фото СНН или Ройтерс не помню, лежит женщина в крови после обстрела и взівает к помощи...русские мрази назівали єто постановочніми фото....
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05.03.2022 10:35 Відповісти
Донбас Розповідь "русскаязичнай":
- Пришли "биндеры"..... Привели маленького мальчика Приказали борщ сварить - а сами ушли! Я час ходила вокруг пацана с ножом - не решилась.....
Пришли снова "биндеры" Меня обматерили и обозвали "рукожопой кацапкой" Сами сварили борщ и накормили меня с пацаном.....
Ничего не поняла.....
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05.03.2022 10:36 Відповісти
Знчить, то не повна кацапка, якась бракована
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05.03.2022 11:35 Відповісти
Сраний рускій мір, щоб він увесь горів синім вогнем.
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05.03.2022 10:47 Відповісти
Що з батьками?Поранені?
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05.03.2022 10:48 Відповісти
там на горизонте бусик до горы верх
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05.03.2022 11:04 Відповісти
Кацапы должны сдохнуть
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05.03.2022 10:56 Відповісти
Смерть путину!
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05.03.2022 11:12 Відповісти
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05.03.2022 11:16 Відповісти
Дай нам сили знищити московитську сволоту
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05.03.2022 13:12 Відповісти
На цій фотці уся Україна. Погром, відзнаки державності, пес і дбайливий вояка в масці, який тримає на руках наше майбутнє. Ком в горлі.. Сльози на очах..
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05.03.2022 14:31 Відповісти
Дай, Боже, здоров'я і долі Захиснику, і дитинці.
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05.03.2022 18:45 Відповісти
 
 