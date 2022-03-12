"Русский мир" такий: Сєверодончанка та двоє її дітей-близнюків постраждали внаслідок обстрілів військ РФ. ФОТОрепортаж

Мешканка Сєверодонецька та двоє її дітей-близнюків постраждали внаслідок варварських обстрілів міста.

Про це повідомив у фейсбуці голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Русский мир" виглядає так. Сєвєродончанка та двоє її дітей-близнюків постраждали внаслідок обстрілів. Дякувати Богу, живі! Тварі, таке дитинство і у Ваших дітей????!!!", - зауважує він.

















Він акцентує увагу, що для окупантів немає нічого святого!!!

"Окупанти вбивають українців. Звірі…Лікарі працюють на межі людських сил", - додає глава ОДА.

Крім того, він зауважив, що в Сєвєродонецьку лікарню сьогодні також був "приліт".

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