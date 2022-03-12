"Русский мир" такий: Сєверодончанка та двоє її дітей-близнюків постраждали внаслідок обстрілів військ РФ. ФОТОрепортаж
Мешканка Сєверодонецька та двоє її дітей-близнюків постраждали внаслідок варварських обстрілів міста.
Про це повідомив у фейсбуці голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Русский мир" виглядає так. Сєвєродончанка та двоє її дітей-близнюків постраждали внаслідок обстрілів. Дякувати Богу, живі! Тварі, таке дитинство і у Ваших дітей????!!!", - зауважує він.
Він акцентує увагу, що для окупантів немає нічого святого!!!
"Окупанти вбивають українців. Звірі…Лікарі працюють на межі людських сил", - додає глава ОДА.
Крім того, він зауважив, що в Сєвєродонецьку лікарню сьогодні також був "приліт".
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