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"Русский мир" такий: Сєверодончанка та двоє її дітей-близнюків постраждали внаслідок обстрілів військ РФ. ФОТОрепортаж

Мешканка Сєверодонецька та двоє її дітей-близнюків постраждали внаслідок варварських обстрілів міста.

Про це повідомив у фейсбуці голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Русский мир" виглядає так. Сєвєродончанка та двоє її дітей-близнюків постраждали внаслідок обстрілів. Дякувати Богу, живі! Тварі, таке дитинство і у Ваших дітей????!!!", - зауважує він.

Русский мир такий: Сєверодончанка та двоє її дітей-близнюків постраждали внаслідок обстрілів військ РФ 01
Русский мир такий: Сєверодончанка та двоє її дітей-близнюків постраждали внаслідок обстрілів військ РФ 02
Русский мир такий: Сєверодончанка та двоє її дітей-близнюків постраждали внаслідок обстрілів військ РФ 03
Русский мир такий: Сєверодончанка та двоє її дітей-близнюків постраждали внаслідок обстрілів військ РФ 04
Русский мир такий: Сєверодончанка та двоє її дітей-близнюків постраждали внаслідок обстрілів військ РФ 05
Русский мир такий: Сєверодончанка та двоє її дітей-близнюків постраждали внаслідок обстрілів військ РФ 06
Русский мир такий: Сєверодончанка та двоє її дітей-близнюків постраждали внаслідок обстрілів військ РФ 07
Русский мир такий: Сєверодончанка та двоє її дітей-близнюків постраждали внаслідок обстрілів військ РФ 08

Він акцентує увагу, що для окупантів немає нічого святого!!!

"Окупанти вбивають українців. Звірі…Лікарі працюють на межі людських сил", - додає глава ОДА.

Крім того, він зауважив, що в Сєвєродонецьку лікарню сьогодні також був "приліт".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ранкового обстрілу Сєверодонецька: Окупанти хочуть стерти місто з лиця землі. ФОТО

Автор: 

армія рф (17359) обстріл (28449) Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921)


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Топ коментарі
+26
Скажені собаки!Не беріть полонених!
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12.03.2022 11:34
+20
Побачив рашиста-ВБИЙ! Без жалю та сумлінь! Це не людина, це скажена тварина!
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12.03.2022 11:36
+11
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12.03.2022 11:35
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Скажені собаки!Не беріть полонених!
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12.03.2022 11:34 Відповісти
Хотя бы тех, которые сами не сдаются.
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12.03.2022 11:41 Відповісти
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12.03.2022 11:35 Відповісти
Побачив рашиста-ВБИЙ! Без жалю та сумлінь! Це не людина, це скажена тварина!
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12.03.2022 11:36 Відповісти
Мір не руський, а русскій. Русь - це Україна.
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12.03.2022 11:44 Відповісти
Редакція Цензор , знову пишете "руський мир" ?????? Який ще "руський"??????????Руський від слова Русь ! Рускій мір , не руський !!!!!!!
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12.03.2022 11:48 Відповісти
Матери с детьми, чего вы сидите и ждете когда "русский мир" придет к вам? Благо пока еще есть возможность получить помощь и убежище в Европе, езжайте, жизнь детей сейчас важнее других проблем и потерь, к маю война (думаю) закончится (ОНО СДОХНЕТ!), тогда и вернетесь домой!
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12.03.2022 11:57 Відповісти
В ті часи росії ще не було! Не додавайте ім стільки століть!
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12.03.2022 16:53 Відповісти
не "руський",а "русскій
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13.03.2022 18:00 Відповісти
 
 