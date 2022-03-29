Через обстріли окупантів пошкоджено архітектурну пам'ятку Харкова - колишню пожежну частину 1887 року побудови, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Архітектурна пам'ятка Харківщини, колишня пожежна частина 1887 року побудови, зазнала ушкоджень внаслідок ворожих обстрілів міста Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Будівля має історичну цінність для міста та рятувальників. Наразі силами співробітників ДСНС вжито заходів з розбирання завалів та запобігання подальшого обвалення конструктивних елементів", - йдеться у повідомленні.









