Велику Димерку на Київщині звільнено. ВІДЕО+ФОТО

Звільнивши Велику Димерку на Київщині, захисники України виявили там бліндажі окупантів з покинутими документами та речами.

Про це пише в телеграмі журналіст Андрій Цаплієнко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він опублікував фото покинутих окупантами бліндажів, в яких ті залишили свої документи та речі.







