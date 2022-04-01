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Велику Димерку на Київщині звільнено. ВІДЕО+ФОТО

Звільнивши Велику Димерку на Київщині, захисники України виявили там бліндажі окупантів з покинутими документами та речами.

Про це пише в телеграмі журналіст Андрій Цаплієнко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він опублікував фото покинутих окупантами бліндажів, в яких ті залишили свої документи та речі.

Велику Димерку на Київщині звільнено 01
Велику Димерку на Київщині звільнено 02
Велику Димерку на Київщині звільнено 03
Велику Димерку на Київщині звільнено 04

Автор: 

Київська область (4022) звільнення (2675) Цаплієнко Андрій (36)


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Топ коментарі
+23
🇺🇦Все буде Україна!!!🇺🇦
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01.04.2022 12:19
+15
Сьогодні зранку якийсь святковий день,а ще навіть не вечір...
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01.04.2022 12:20
+12
Слава Україні!
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01.04.2022 12:20
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🇺🇦Все буде Україна!!!🇺🇦
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01.04.2022 12:19 Відповісти
С такой радостью драпали, что даже на документы и вещи свои наплевали))
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01.04.2022 12:19 Відповісти
Може, то речі та документи трупаків?
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01.04.2022 12:20 Відповісти
Жетон ещё ссср😁❗
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01.04.2022 12:43 Відповісти
він один раз видається, мб старий прапорило або пятнадцатілєтній капітан.
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01.04.2022 12:50 Відповісти
син лейтенанта Шмідта )))
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01.04.2022 14:14 Відповісти
Сьогодні зранку якийсь святковий день,а ще навіть не вечір...
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01.04.2022 12:20 Відповісти
Слава Україні!
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01.04.2022 12:20 Відповісти
Героям слава !!
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01.04.2022 12:48 Відповісти
Суки планировали сидеть вдолгую.
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01.04.2022 12:21 Відповісти
Судишь по окопу? Так это братская могила, а не окоп.
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01.04.2022 12:26 Відповісти
👌
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01.04.2022 12:24 Відповісти
Телеканал Минобороны РФ рассказал о задаче российских морпехов закрепиться под Киевом

10:16, 1 АПРЕЛЯ 2022
https://meduza.io/news/2022/04/01/telekanal-minoborony-rf-rasskazal-o-zadache-rossiyskih-morpehov-zakrepitsya-pod-kievomадение на "правую
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01.04.2022 12:25 Відповісти
Оставили военный билет и жетон, значит - дезертировали. Возможно, переоделись в гражданское и пробираются к границе.
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01.04.2022 12:25 Відповісти
Обычно военный билет закапывают где-нибудь, чтобы не нашли. А тут получается по фотке в нем легко можно опознать бегуна и выявить его.
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01.04.2022 12:36 Відповісти
Бліндажі робились на тривалу війну
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01.04.2022 12:27 Відповісти
то насрали сбоку прямо в окопе???))
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01.04.2022 12:55 Відповісти
Ваше питання риторичне,коли йде мова про кацапів))
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01.04.2022 14:12 Відповісти
Ох и засранцы... Наши блиндажи даже делают, как для себя, а эти как свиньи
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01.04.2022 13:03 Відповісти
А навіщо там на столі WD-шка разом з іжею?Кетчуп скінчився на 3-й день а на суху кацапський гидотний сухпай не іде?
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01.04.2022 14:11 Відповісти
WD - щоб би автомати змазувать?
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01.04.2022 14:55 Відповісти
 
 