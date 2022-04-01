Велику Димерку на Київщині звільнено. ВІДЕО+ФОТО
Звільнивши Велику Димерку на Київщині, захисники України виявили там бліндажі окупантів з покинутими документами та речами.
Про це пише в телеграмі журналіст Андрій Цаплієнко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він опублікував фото покинутих окупантами бліндажів, в яких ті залишили свої документи та речі.
Топ коментарі
+23 Димитрий CrimeaBandera
показати весь коментар01.04.2022 12:19
+15 Александр Чуднивец #474549
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+12 YU ST
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10:16, 1 АПРЕЛЯ 2022
https://meduza.io/news/2022/04/01/telekanal-minoborony-rf-rasskazal-o-zadache-rossiyskih-morpehov-zakrepitsya-pod-kievomадение на "правую