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"Стоп війні. Підтримайте Україну", - на російському телебаченні вимкнули трансляцію матчу Бундесліги через банери на підтримку України. ВІДЕО+ФОТО
На російському телебаченні вимкнули трансляцію футбольного матчу Бундеслігі, через напис на стадіоні "Стоп війні".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал "Футбол".
У повідомленні зазначається: "На російському спортивному телеканалі обірвали трансляцію матчу Бундесліги вже на 13-й хвилині.
Все через те, що в ефірі було видно рекламні написи "Stop war" та "Stand with Ukraine".
P.S: чемпіонат Ерітреї вже близько".
Топ коментарі
+41 Агамемнон
показати весь коментар03.04.2022 00:13
+20 Nothing Special
показати весь коментар03.04.2022 00:15
+15 Volodymyr Pinchuk #382260
показати весь коментар03.04.2022 00:25
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https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/04/2/7137067/
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В Буче Киевской области оккупанты на протяжении нескольких дней били и допрашивали супружескую пару. Женщина выжила, мужчина от полученных травм скончался.
"Это были белорус и чеченец. Они пытали и держали четыре дня супружескую пару. Мужчину постоянно били - женщина просила не избивать мужа. Погибшего допрашивали в одной из комнат
І компанії, яким належать права на трансляцію, москалів попереджали, що розірвуть контракт, бо москалі його порушують - вони повинні передавати зміст, а не замальовувати чи вмикати рекламу тоді, коли хочуть.
Час розривати.