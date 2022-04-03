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"Стоп війні. Підтримайте Україну", - на російському телебаченні вимкнули трансляцію матчу Бундесліги через банери на підтримку України. ВІДЕО+ФОТО

На російському телебаченні вимкнули трансляцію футбольного матчу Бундеслігі, через напис на стадіоні "Стоп війні".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеканал "Футбол". 

У повідомленні зазначається: "На російському спортивному телеканалі обірвали трансляцію матчу Бундесліги вже на 13-й хвилині.

Все через те, що в ефірі було видно рекламні написи "Stop war" та "Stand with Ukraine".

P.S: чемпіонат Ерітреї вже близько".

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Стоп війні. Підтримайте Україну, - на російському телебаченні вимкнули трансляцію матчу Бундесліги через банери на підтримку України 01

Автор: 

Німеччина (7351) футбол (1581)


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Топ коментарі
+41
Трусливые ничтожества...
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03.04.2022 00:13
+20
Даремно перелякалися, правильні кацапи ж английською не читають. А ті, що читають, то вони і так проти ***** - "ліберасти", всякі внутрішні вороги.
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03.04.2022 00:15
+15
Тільки що повернувся з відпочинку на Океані в Мендосіно, Північна Каліфорнія. Був м'яко кажучи приємно шокований - практично все місто в Українських Прапорах. Де Мендосіно і де Україна!!!
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03.04.2022 00:25
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Трусливые ничтожества...
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03.04.2022 00:13 Відповісти
Даремно перелякалися, правильні кацапи ж английською не читають. А ті, що читають, то вони і так проти ***** - "ліберасти", всякі внутрішні вороги.
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03.04.2022 00:15 Відповісти
Як Росія, тільки в Угорщині: Віктор Орбан стрімко перетворює країну-члена ЄС на автократію
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2022/04/2/7137067/
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03.04.2022 00:21 Відповісти
Та позбавте кацапських мавп взагалі дивитися будь які спортивні трансляції. А щоб вони самі відключилися, на кожному матчі, кожному турнірі, по центру великими буквами було написано що бункерний *****-*****. До речі, це слово вважається не матірне, а цілком пристойне. Набираєте його, і вас відсилають до цього конченого урода.
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03.04.2022 00:23 Відповісти
Тільки що повернувся з відпочинку на Океані в Мендосіно, Північна Каліфорнія. Був м'яко кажучи приємно шокований - практично все місто в Українських Прапорах. Де Мендосіно і де Україна!!!
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03.04.2022 00:25 Відповісти
кто там про "братских" беларусов писал которые не воюют против нас
----------------------
В Буче Киевской области оккупанты на протяжении нескольких дней били и допрашивали супружескую пару. Женщина выжила, мужчина от полученных травм скончался.
"Это были белорус и чеченец. Они пытали и держали четыре дня супружескую пару. Мужчину постоянно били - женщина просила не избивать мужа. Погибшего допрашивали в одной из комнат
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03.04.2022 00:27 Відповісти
Не белорус и чеченец, а лукашист и кадыровец. Ето мрази- предатели своего народа умеющие только избивать и насиловать беззащитных
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03.04.2022 00:34 Відповісти
Вот уж хрена.... как написано - так и есть - белорус и чеченец... все они мрази и ВСЕ в ответе. ВСЕ. Так что искать плохих и хороших нужно на краю их могил.
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03.04.2022 09:37 Відповісти
Беларусов практически нет. Пару десятков человек осталось еще говорящих на своем языке. То гавно привезенное из рашковании и проживающее на территории Беларуси не беларус.
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03.04.2022 00:58 Відповісти
Кацапи, вам вже прийшов час дивитися "Лєбєдіноє озєро"...)))
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03.04.2022 00:50 Відповісти
Це вже не перший матч. Вони постійно так роблять.
І компанії, яким належать права на трансляцію, москалів попереджали, що розірвуть контракт, бо москалі його порушують - вони повинні передавати зміст, а не замальовувати чи вмикати рекламу тоді, коли хочуть.

Час розривати.
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03.04.2022 00:57 Відповісти
Так виявляється наші гасла це додаткові санкції для мокшандії )) На всіх майданчиках їх транслювати і в рашці світового розважального контента взагалі не буде, все заборонять ))
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03.04.2022 01:13 Відповісти
Нахіба нарасіі взагалі показувати бундеслігу? Їм краще щось "своё радное" матч місцевих алкоголіків мухосранська на полі з болота, грязюки і фекалій з сусіднього гнилого бараку...
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03.04.2022 02:23 Відповісти
Вважаю, що більше їх збісило "#StandWithUkraine"
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03.04.2022 02:31 Відповісти
Московитські гобліни повсюди у світі у ЗНЕВАЗІ -
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03.04.2022 19:27 Відповісти
 
 