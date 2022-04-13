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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна Різня в Бучі
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Кладовище розстріляних автомобілів цивільних в Бучі. ФОТОрепортаж

У Бучі, яку звільнили від російських окупантів створили майданчик, куди збирають розстріляні та знищені рашистами автомобілі.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє УП.

Кладовище розстріляних автомобілів цивільних в Бучі 01
Кладовище розстріляних автомобілів цивільних в Бучі 02
Кладовище розстріляних автомобілів цивільних в Бучі 03
Кладовище розстріляних автомобілів цивільних в Бучі 04
Кладовище розстріляних автомобілів цивільних в Бучі 05
Кладовище розстріляних автомобілів цивільних в Бучі 06
Кладовище розстріляних автомобілів цивільних в Бучі 07
Кладовище розстріляних автомобілів цивільних в Бучі 08
Кладовище розстріляних автомобілів цивільних в Бучі 09

Автор: 

авто (6185) Буча (542)


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Топ коментарі
+13
похоже на какой-то кошмарный сон. Когда мы проснемся?
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13.04.2022 02:50
+8
Коли путін здохне, а все теперішнє керівництво росії сидітиме в суді Гаазького трибуналу
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13.04.2022 02:58
+5
Нет никакого смысла сейчас говорить о периоде этой войны. Война только началась. Какие бы долбоебы небыли в Мордоре, но работу над ошибками они делают. Что мы сейчас и видим на фронтах и в их тылу.
Кроме того, у нас (и у всего Запада) нет четкого понимания параметров победы Украины и проигрыше Мордора. И это объективно, т.к. война только началась и макроситуация динамично меняется.
Единственная правильная оценка - "это надолго".
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13.04.2022 09:19
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похоже на какой-то кошмарный сон. Когда мы проснемся?
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13.04.2022 02:50 Відповісти
Коли путін здохне, а все теперішнє керівництво росії сидітиме в суді Гаазького трибуналу
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13.04.2022 02:58 Відповісти
Ещё месяц терпеть этот беспредел! Потом большая стройка.
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13.04.2022 02:59 Відповісти
почему месяц?
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13.04.2022 03:03 Відповісти
После крупных боев у ***** не останется ресурсов для войны с постоянно усиливающимся противником❗
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13.04.2022 03:22 Відповісти
Як мінімум ще рік-півтора. Що боки на дивані відлежав? "Устал от вайни"? До миру "ще 80 000 кацапських трупів! І золотий ключик у нас в кишені."
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13.04.2022 03:37 Відповісти
При желании можно и дольше воевать👍. Но важно не привлекать внимание санитаров
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13.04.2022 03:41 Відповісти
А ти не воюй. От так собі сиди в хаті і кажи сам собі "війни нема"... І повіриш врешті... і колись таки так і станеться. А що до нас то ... ***** ******* і "не з нашим щастям".
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13.04.2022 07:14 Відповісти
При желании и за месяц войну закончить можно. Просто надо прекратить стрелять!! (В.А. Зеленский. Президент Украины.) Вы что то о санитарах говорили?
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13.04.2022 10:57 Відповісти
.. а если хотите серьёзно... то если сравнивать со второй мировой...то немца отогнали только от столицы СССР. Не могу писать название этого города... Простите...рвотный рефоекс. Так что всё основное ещё впереди.
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13.04.2022 11:03 Відповісти
ну так за 50 днів вже 20 000 трупаків -пдрсів=Є
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13.04.2022 07:03 Відповісти
20+60 пораненими. Всього 80. З цих поранених багато вже не повернуться.
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13.04.2022 07:17 Відповісти
Нет никакого смысла сейчас говорить о периоде этой войны. Война только началась. Какие бы долбоебы небыли в Мордоре, но работу над ошибками они делают. Что мы сейчас и видим на фронтах и в их тылу.
Кроме того, у нас (и у всего Запада) нет четкого понимания параметров победы Украины и проигрыше Мордора. И это объективно, т.к. война только началась и макроситуация динамично меняется.
Единственная правильная оценка - "это надолго".
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13.04.2022 09:19 Відповісти
Вы будете приятно удивлены👍. ********* прогнил насквозь. А вчерашние уверенные заявления ***** только подтверждают, что осталось сил только на понты❗Иначе бы он был бы скромней в своих заявлениях💥
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13.04.2022 12:47 Відповісти
Вы будете НЕприятно удивлены: Адекватные люди уже давно не обращают внимания на выссеры Путлера, а руководствуются объективными данными.
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13.04.2022 12:57 Відповісти
Параметри перемоги чітко визначені. Для України це повернення територій +репарації та контрибуції. А для всього світу це знищення фашистської ядерної загрози шляхом керованого розпаду кацапської федерації. Чим довше кацапи будуть пручатися в Україні, тим епічнішим буде економічний, соціальний та демографічний крах в **********. Тому час працює проти кацапів. На цьому етапі (період) наша роль полягає в збереженні власної армії і дистанційному знищенні ворожої. З чим ми більш-менш успішно справляємось. Всім хочеться швидше але ... "якщо зібрати разом девять вагітних жінок то за місяць вони не народять).
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13.04.2022 15:53 Відповісти
Я вам о серьезных вещах говорю, а вы мне какие-то пропагандистские штампы в ответ.
Вы себе хоть представляете "освобождение" миллионного города - Донецка например?
Вы понимаете, что "освобождение" Крыма - это 100%-ое применение ЯО Путлером?
Вы понимаете, что репарации платит только полностью побежденная и официально признавшая свое поражение сторона?

И у нас нет другого выхода, кроме как "швидше". Или вы думаете, что Запад готов нам годами давать по 10 млрд.$ ежемесячно?
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13.04.2022 16:26 Відповісти
Зачистка Донецька і Луганська невідворотні як світанок. У кацапів зовсім немає літієвих покладів які виявлені на українському Донбасі. Це найбільші запаси літію на європейському континенті. Визнання сепаратистів здійснено ****** саме з метою захопити ці поклади літію. Ми та Європа в цьому не зацікавлені. І щоб там ***** смердюче не оголошувало "своїм" в кишеньковому гадюшнику, в своїх міжнародно визнаних кордонах Україна має право знищувати будь яких окупантів. Це стосується і Криму. Щодо мирного населення Донецька то їм будуть надані зелені коридори протягом певного часу. А далі все в гівно! Кацапський Донецьк нам не потрібен. Зовсім! За той літій який на Донбасі ми можемо побудувати з нуля 100 Донецьків! Що не ясно?
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13.04.2022 18:38 Відповісти
У меня внук 10-и летний рассуждает более здраво чем вы.
Какие "зеленые коридоры"? А если ими не воспользуются или выйдет предположим 30%, то что? Донецк в "говно"?
Мои вопросы про ЯО и репарации вы удобненько не заметили?
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13.04.2022 19:38 Відповісти
Застосування ЯО проти неядерної держави означатиме кінець **********. Повний кінець. Це не ізоляція (карантин) про яку йде мова зараз! Буде тотальне фізичне винищення всіх росіян де б вони не знаходились на планеті земля. На сьогодні всі нормальні люди з Донецька і Луганська давно вже виїхали. Там гетто дебілів які навіть самим кацапам в силу їх тупості не потрібні. За своїх найкращих часів Донецьк був дотаційним регіоном а зараз це просто регіон-паразит як для кацапів так і для нас. Частину більш менш придатного для заселення далеких регіонів кацапи зараз вивозять. ЗСУ вміють і спеціально навчені працювати в умовах міст. Всі будуть попереджені! Хто не заховався або не втік вчасно ризикує загинути. І це їх вибір. Як і мій залишатися в Києві не зважаючи ні на що... А репарації змусять платити санкції. Відмова від виплати завданої шкоди буде тільки посилювати ізоляцію, бідність і врешті призведе до розвалу федерації. Так, це станеться не за один день. Але це невідворотно. А далі денуклеарізація та денацифікація фашистського ********** яка завершеться вже тоді коли Ваш 10 літній онук зістариться... (бєгі кролік, бєгі...)
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13.04.2022 20:49 Відповісти
А с чего вы взяли, что "Застосування ЯО проти неядерної держави означатиме кінець **********. Буде тотальне фізичне винищення всіх росіян ..."?
Вы можете это подтвердить хоть одним соответствующим заявлением Запада?
Это ваша хотелка и не более того.
Вы серьезно считаете, что из-за Украины мир начнет 3-ю мировую?

"А репарації змусять платити санкції"
Можете привести хоть один пример из мировой истории?
(это не считая того, что "санкции" и "репарации" - это взаимоисключающие понятия)
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14.04.2022 06:34 Відповісти
В випадку застосування ЯО проти неядерної держави "кінець" це коли агресора викреслюють зі списку живих людей і оголошують "нежиттю". Це тотальний остракізм. У всіх стосунках. Вам не дадуть води, не продадуть хліба, через вас будуть дивитися як через скло і то тільки тоді коли не зможуть негайно вас вбити. Кацапи стануть втіленням диявола, сатани, ібліса, всіх страшних химер світових релігій і міфів. Вони вже до цього стану наближаються. Сумніваюсь що світ почне негайну ядерну атаку на *********. Хоча достатньо знищити лише 4 міста і *********у не стане - москва, пітер, новосибірськ і владівосток. Все. Далі хаос і розпад федерації. Ці міста можна знищити санкціями безкровно. Економічно. Санкції призведуть в фіналі до програм "підтримання штанів". Дозволять продати якусь обмежену кількість чогось по фіксованій (заниженій) ціні щоб купити голодним їжі. І єдиний вихід з під санкцій, тобто продаж чогось стане можливим лише за умови виплати частини прибутку в вигляді репарацій. Що не зрозумілого тут? Кацапи це фашисти третього тисячоліття. І такими вони вже увійшли в історію. З кожним днем збільшується кількість задокументованих доказів геноциду в Україні. Знімаються документальні фільми, збираються покази виживших в окупації свідків... Але якщо негайно кацапи і не отримають ядерний удар у відповідь то лише тому що лідери ядерних країн змушені будуть підготуватися до тотальної війни метою якої вже буде не стримування а саме знищення з найменшою шкодою для екології і власних країн. В результаті жодна з запущених *********ом ракет не досягне цілі.

Вчора в кацапській думі Валька-полстакана з подивом зясувала для себе і проголосила з трибуни що ********* не виробляє навіть гвіздків. Уявляєте? В усій величезній країні жоден завод не виробляє звичайних гвіздків і їх купують за валюту... Ну гвіздки почнуть рубати (всього сім параметрів) але це все на що здатна економіка під санкціями...

А стосовно прикладів з історії... Дивіться як ми це робимо.
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14.04.2022 07:22 Відповісти
Уверен? А может года?
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13.04.2022 18:18 Відповісти
шакали,ублюдки і гієни,іншими словами язик не повертається назвати орду!
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13.04.2022 08:06 Відповісти
Ви правильо все формулювали. Це орда. В них не має жалю. І маємо виховати данний гєн до них.
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13.04.2022 18:19 Відповісти
Де ті політики, які 30 років гальмували наш рух в ЄС і НАТО і тягли, як на бойню під росію? Як там живеться кравчуку,кучмі,тимошенко,януковичу, азарову, бойко ті іншій мерзоті? Де поховалися і мовчать як риба об лід? Це ви підтримували ворога і не дбали за вланий народ, це кров і на ваших руках. Це ви розмножили тут московську церкву і віддали їй всі надбання нації, яка заsRала багатьом мізки. Це ваша недолуга політьики і час показав, що ви просто московські гниди, а не політики.
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13.04.2022 19:27 Відповісти
 
 