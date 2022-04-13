Кладовище розстріляних автомобілів цивільних в Бучі. ФОТОрепортаж
У Бучі, яку звільнили від російських окупантів створили майданчик, куди збирають розстріляні та знищені рашистами автомобілі.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє УП.
Топ коментарі
+13 Женя-Женя
показати весь коментар13.04.2022 02:50
+8 Oleksandr Onys
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+5 Jonathan Jones
показати весь коментар13.04.2022 09:19
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Кроме того, у нас (и у всего Запада) нет четкого понимания параметров победы Украины и проигрыше Мордора. И это объективно, т.к. война только началась и макроситуация динамично меняется.
Единственная правильная оценка - "это надолго".
Вы себе хоть представляете "освобождение" миллионного города - Донецка например?
Вы понимаете, что "освобождение" Крыма - это 100%-ое применение ЯО Путлером?
Вы понимаете, что репарации платит только полностью побежденная и официально признавшая свое поражение сторона?
И у нас нет другого выхода, кроме как "швидше". Или вы думаете, что Запад готов нам годами давать по 10 млрд.$ ежемесячно?
Какие "зеленые коридоры"? А если ими не воспользуются или выйдет предположим 30%, то что? Донецк в "говно"?
Мои вопросы про ЯО и репарации вы удобненько не заметили?
Вы можете это подтвердить хоть одним соответствующим заявлением Запада?
Это ваша хотелка и не более того.
Вы серьезно считаете, что из-за Украины мир начнет 3-ю мировую?
"А репарації змусять платити санкції"
Можете привести хоть один пример из мировой истории?
(это не считая того, что "санкции" и "репарации" - это взаимоисключающие понятия)
Вчора в кацапській думі Валька-полстакана з подивом зясувала для себе і проголосила з трибуни що ********* не виробляє навіть гвіздків. Уявляєте? В усій величезній країні жоден завод не виробляє звичайних гвіздків і їх купують за валюту... Ну гвіздки почнуть рубати (всього сім параметрів) але це все на що здатна економіка під санкціями...
А стосовно прикладів з історії... Дивіться як ми це робимо.