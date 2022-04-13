Передали спецпідрозділу "Сафарі" чергову партію тактичного одягу та амуніції, - Лерос. ВІДЕО+ФОТО

Народний депутат Гео Лерос розповів про допомогу захисникам України.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожного разу, коли привозимо щось корисне для цього особливого полку, чи то зброю, чи спорядження, кажу їм два слова, і кожного разу відчуваю мурахи по шкірі, коли чую у відповідь "Героям Слава", бо очевидно, що ці слова мають величезне значення для кожного з них", - написав Лерос.

Він зазначив, що спецпідрозділу "Сафарі" передано партію тактичного одягу та амуніції.

"Величезна подяка фонду "Unchain" (Unchain.fund) за таку вчасну та надзвичайно важливу допомогу", - додав нардеп.



