Передали спецпідрозділу "Сафарі" чергову партію тактичного одягу та амуніції, - Лерос. ВІДЕО+ФОТО
Народний депутат Гео Лерос розповів про допомогу захисникам України.
Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Кожного разу, коли привозимо щось корисне для цього особливого полку, чи то зброю, чи спорядження, кажу їм два слова, і кожного разу відчуваю мурахи по шкірі, коли чую у відповідь "Героям Слава", бо очевидно, що ці слова мають величезне значення для кожного з них", - написав Лерос.
Він зазначив, що спецпідрозділу "Сафарі" передано партію тактичного одягу та амуніції.
"Величезна подяка фонду "Unchain" (Unchain.fund) за таку вчасну та надзвичайно важливу допомогу", - додав нардеп.
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Щира подяка всім небайдужим людям , які допомагають нашій арміі 👍🏼✊💪