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Передали спецпідрозділу "Сафарі" чергову партію тактичного одягу та амуніції, - Лерос. ВІДЕО+ФОТО

Народний депутат Гео Лерос розповів про допомогу захисникам України.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Кожного разу, коли привозимо щось корисне для цього особливого полку, чи то зброю, чи спорядження, кажу їм два слова, і кожного разу відчуваю мурахи по шкірі, коли чую у відповідь "Героям Слава", бо очевидно, що ці слова мають величезне значення для кожного з них", - написав Лерос.

Він зазначив, що спецпідрозділу "Сафарі" передано партію тактичного одягу та амуніції.

"Величезна подяка фонду "Unchain" (Unchain.fund) за таку вчасну та надзвичайно важливу допомогу", - додав нардеп.

Передали спецпідрозділу Сафарі чергову партію тактичного одягу та амуніції, - Лерос 01
Передали спецпідрозділу Сафарі чергову партію тактичного одягу та амуніції, - Лерос 02

Автор: 

допомога (8371) Лерос Гео (383)


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удачной охоты !
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13.04.2022 20:13 Відповісти
Героям слава !!

Щира подяка всім небайдужим людям , які допомагають нашій арміі 👍🏼✊💪
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13.04.2022 20:13 Відповісти
Сафарі на кацапських свиней в Україні має тривати до повного їх знищення...
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13.04.2022 20:15 Відповісти
Мусора завжди екіпірованы краще, ніж військові...
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13.04.2022 20:52 Відповісти
 
 