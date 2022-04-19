УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5266 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
13 330 27

У більшості областей України оголошено повітряну тривогу. ІНФОГРАФІКА

У ніч з 18 на 19 квітня, коли російські війська розпочали наступ на Донбасі у більшості областей України оголосили повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють відповідні служби.

Так виглядає ситуація з оголошеною повітряною тривогою

У більшості областей України оголошено повітряну тривогу 01

Автор: 

повітря (165) крилаті ракети (1073)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+26
Ще моя прабабуся казала - бий кацапа , нема кацапа - бий його кожух , нема кожуха - бий то місце , де той кожуж лежав
показати весь коментар
19.04.2022 02:14
+19
Як же ви ***** орки за**бали вже всих

Ви "ЧУМА" планети.
Ви - НЕВИЛІКОВАНІ!!!Тільки УТИЛІЗАЦІЯ!!!
показати весь коментар
19.04.2022 02:05
+11
Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. ЭТО и есть руссизм. М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся. Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
показати весь коментар
19.04.2022 02:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Народный герой Ичкерии Ш. Басаев - Ваша великорусская мечта- сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. ЭТО и есть руссизм. М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся. Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
показати весь коментар
19.04.2022 02:05 Відповісти
Прекрасно сказано!!! Даже у себя на странице в фб выложила! Как они *******,уроды!
показати весь коментар
19.04.2022 06:35 Відповісти
Як же ви ***** орки за**бали вже всих

Ви "ЧУМА" планети.
Ви - НЕВИЛІКОВАНІ!!!Тільки УТИЛІЗАЦІЯ!!!
показати весь коментар
19.04.2022 02:05 Відповісти
Николаевская область 4 часа без остановки бахкает, засыпать страшно.
Люди с Запорожского, Донецкого и Харьковского региона, как у вас дела?
показати весь коментар
19.04.2022 02:11 Відповісти
Людям с Запорожского, Донецкого и Харьковского региона не страшно засыпать москаля
показати весь коментар
19.04.2022 02:25 Відповісти
Ще моя прабабуся казала - бий кацапа , нема кацапа - бий його кожух , нема кожуха - бий то місце , де той кожуж лежав
показати весь коментар
19.04.2022 02:14 Відповісти
умная бабця была.
показати весь коментар
19.04.2022 02:23 Відповісти
Десь є приліти?
показати весь коментар
19.04.2022 02:15 Відповісти
На Воронеж було, кажуть і Курськ
показати весь коментар
19.04.2022 02:48 Відповісти
Москва і Саратов.
показати весь коментар
19.04.2022 03:06 Відповісти
прилеты в вашей писте кацапской
показати весь коментар
19.04.2022 04:32 Відповісти
На жаль у рашистів є замкнені цикли по виготовленню ракет. А це означає, що при великому бажанні, вони можуть обстрілювати нас десятками ракет кожну ніч...Висновки напрошуються.
показати весь коментар
19.04.2022 02:16 Відповісти
НI, не замкнутый. Не обманюй
показати весь коментар
19.04.2022 02:25 Відповісти
Да бот это.
Ракеты у них в замкнутом цыкле, вы гвоздя сделать не в состоянии
показати весь коментар
19.04.2022 02:27 Відповісти
Калібр
показати весь коментар
19.04.2022 02:31 Відповісти
Не пиши больше такого))
Калибр без тайваньского чипа даже не взлетит)
показати весь коментар
19.04.2022 02:35 Відповісти
Точно! 7,62 роблять самі.
показати весь коментар
19.04.2022 02:49 Відповісти
Ага, а на вооружении стоит 5,45
показати весь коментар
19.04.2022 11:49 Відповісти
Не болтай ерундой
показати весь коментар
19.04.2022 02:28 Відповісти
кацап тебя спалили меняй профиль а лучше сразу ПТН-ПНХ !
показати весь коментар
19.04.2022 04:33 Відповісти
что за новость со сбитым самолетом, который летел к нам с поставками?
показати весь коментар
19.04.2022 02:26 Відповісти
Дв счас , я эту новость дня три назад слышал. Все глупые, одна русня умная. Какой идиот будет посылать транспорник в зону досягаемости ПВО?
показати весь коментар
19.04.2022 02:32 Відповісти
Если есть какой-то сбитый самолёт, где фото/видео как его сбивали, где он валяется разбитым и т.д.?
Тем более сейчас ни один самолёт не взлетает в наше воздушное пространство. В такую новость поверят только те, кто верит в биологически заражённых птицах
показати весь коментар
19.04.2022 02:38 Відповісти
кацапы уже бы видео выложили и на всю разнесли по сетям
показати весь коментар
19.04.2022 04:34 Відповісти
Почали свій "послєдній і рєшительний" бій на Донбасі до "9 мая", а щоб це вдалося, то всю Україну "шугають" ракетами! 🤔
показати весь коментар
19.04.2022 03:46 Відповісти
Су..рашисти
показати весь коментар
19.04.2022 04:04 Відповісти
Садок вишневий бiля хати,
Москаль прикопаний лопатой ,
Чому москаль в садку при хатi,
Бо нех-й було нападати.
Прикопали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги . видно роги,
Прикопали москаля , як собаку,
Видно роги , видно ноги , видно сраку.
( хто це написав менi не вiдомо.)
показати весь коментар
19.04.2022 05:22 Відповісти
 
 