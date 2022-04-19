У більшості областей України оголошено повітряну тривогу. ІНФОГРАФІКА

У ніч з 18 на 19 квітня, коли російські війська розпочали наступ на Донбасі у більшості областей України оголосили повітряну тривогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють відповідні служби.

Так виглядає ситуація з оголошеною повітряною тривогою