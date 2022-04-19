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У більшості областей України оголошено повітряну тривогу. ІНФОГРАФІКА
У ніч з 18 на 19 квітня, коли російські війська розпочали наступ на Донбасі у більшості областей України оголосили повітряну тривогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють відповідні служби.
Так виглядає ситуація з оголошеною повітряною тривогою
Топ коментарі
+26 юрій шимоняк
показати весь коментар19.04.2022 02:14
+19 John Mitchel #513286
показати весь коментар19.04.2022 02:05
+11 Vasyl A_Vinn
показати весь коментар19.04.2022 02:05
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И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся. Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
Ви "ЧУМА" планети.
Ви - НЕВИЛІКОВАНІ!!!Тільки УТИЛІЗАЦІЯ!!!
Люди с Запорожского, Донецкого и Харьковского региона, как у вас дела?
Ракеты у них в замкнутом цыкле, вы гвоздя сделать не в состоянии
Калибр без тайваньского чипа даже не взлетит)
Тем более сейчас ни один самолёт не взлетает в наше воздушное пространство. В такую новость поверят только те, кто верит в биологически заражённых птицах
Москаль прикопаний лопатой ,
Чому москаль в садку при хатi,
Бо нех-й було нападати.
Прикопали москаля край дороги,
Видно руки, видно ноги . видно роги,
Прикопали москаля , як собаку,
Видно роги , видно ноги , видно сраку.
( хто це написав менi не вiдомо.)