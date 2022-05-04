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Новини Фото Війна
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Після бомбардування рашистами стадіону на Чернігівщині загинув тероборонівець Павло Железняк. ФОТОрепортаж

31-річний Павло Железняк загинув в березні після бомбардування рашистами стадіону на Чернігівщині.

Про це пише "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

"Над нами літали літаки, в місто йшли колони техніки. Він сказав, що сидіти не може, коли в його місто прийшла війна. Він пішов до ТРО, але йому не вистачило зброї, і він повернувся додому. Наступного дня йому передзвонили, він приєднався до бійців територіальної оборони Чернігова", - розповідає його мати Олена.

Павло Железняк пішов захищати місто з двома кращими друзями. Павло і Віктор в ніч з 8 на 9 березня несли службу в Літньому театрі. Тоді театр обстріляли. Кращий друг Віктор Антоненко отримав поранення в живіт, його відвезли в госпіталь, але від великої крововтрати він помер у приймальні. Павло не міг повірити, що його кращого друга забрала війна.

Павло кожного дня зранку телефонував дружині з донькою. Заспокоював їх, що все буде добре, а в місто жоден російських солдат не зайде, бо він оберігає їх.

Зранку 11 березня дружина Ірина вперше не отримала дзвінка від чоловіка.

"Я почала дзвонити йому, але він не брав слухавку. Я почала дзвонити його другу дитинства, разом з яким вони несли службу, але до нього я також не могла додзвонитися. Потім у новинах прочитала про бомбардування стадіону", - сказала вона.

Стадіон був особливим місцем для їх родини. Павло був фанатом футбольного клубу "Десна". Намагався не пропускати матчів і ходив на них разом з дітьми. Під завалами цього ж стадіону Павло Железняк загинув. Павло 40 днів провів під завалами зруйнованого стадіону імені Гагаріна. Він загинув разом з другом дитинства Олександром Колоском.

6-річна донька Поліна, щодня чекає що їй подзвонить тато або прийде вночі, поки вона з мамою спить.

"Одного разу я намагалася сказати їй про смерть, але вона почала плакати і кричати, щоб я більше такої нісенітниці не говорила. Вона зараз засипає і просить мене посунитися на ліжку, щоб тато ліг поруч з нами. А потім цілує повітря і обіймає його ніби тата. Вона була для нього Всесвітом, вона любить його більш за все на світі, бо саме так її любив він. Він її називав "моє сонце і місяць", - згадує дружина Павла.

Попрощалися з Павлом Железняком лише наприкінці квітня. Його поховали на кладовищі у Ялівщині.

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Після бомбардування рашистами стадіону на Чернігівщині загинув тероборонівець Павло Железняк 01
Після бомбардування рашистами стадіону на Чернігівщині загинув тероборонівець Павло Железняк 02
Після бомбардування рашистами стадіону на Чернігівщині загинув тероборонівець Павло Железняк 03
Після бомбардування рашистами стадіону на Чернігівщині загинув тероборонівець Павло Железняк 04
Після бомбардування рашистами стадіону на Чернігівщині загинув тероборонівець Павло Железняк 05
Після бомбардування рашистами стадіону на Чернігівщині загинув тероборонівець Павло Железняк 06

Автор: 

Чернігівщина (1584)


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