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На "Азовсталі" росіяни підбили авто, що їхало забирати цивільних, - "Азов". ВІДЕО+ФОТО

Російські військові з ПТРК підбили на території заводу "Азовсталь" автомобіль, який мав евакуювати звідти цивільних.

Про це повідомляє в телеграмі окремий загон спеціального призначення "Азов", інформує Цензор.НЕТ.

"Під час режиму припинення вогню, на території заводу "Азовсталь" росіянами, застосувавши ПТРК, було підбито автомобіль. Це авто рухалось до цивільних для того, аби їх евакуювати з території заводу", - йдеться у повідомленні.

На "Азовсталі" росіяни підбили авто, що їхало забирати цивільних, - "Азов"https://t.co/Lv82jEPJBb pic.twitter.com/vh1DtjXZd8

— Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) May 6, 2022

В результаті обстрілу загинув один боєць, ще шестеро поранені.

"Ворог продовжує порушувати всі домовленості та не дотримуватись гарантій безпеки при евакуації цивільного населення", - зазначили в "Азові".

Дивіться: Рашисти продовжують штурм "Азовсталі". ВIДЕО

Згодом було опубліковано фото і відео з місця події.

На Азовсталі росіяни підбили авто, що їхало забирати цивільних, - Азов 01
На Азовсталі росіяни підбили авто, що їхало забирати цивільних, - Азов 02

Автор: 

Маріуполь (3243) евакуація (2341) Азов (784) Азовсталь (446)


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Топ коментарі
+20
твари прОклятые навеки !!!
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06.05.2022 15:55 Відповісти
+15
а кацапи не люди...
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06.05.2022 16:02 Відповісти
+15
Кацапські кінчені ублюдкі...
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06.05.2022 16:04 Відповісти
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твари прОклятые навеки !!!
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06.05.2022 15:55 Відповісти
а кацапи не люди...
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06.05.2022 16:02 Відповісти
Кацапські кінчені ублюдкі...
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06.05.2022 16:04 Відповісти
Імперія кацапстану проклята на віки вже на протязі багатьох сторічч... Тому являють і будуть являти собою біосміття, якості не вирватися з колеса Сансари.
Загиблі герої -характерники- Герої у віках.
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06.05.2022 16:06 Відповісти
Леха, а ты ведешь себя как проститутка. Будь мужиком, выйди з прокси, шмара ольгинская. На этот мой коммент купи себе презервативов, чтобы больше проституток шалавных не мог размножать.
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06.05.2022 16:26 Відповісти
https://t.me/operativnoZSU_chat/74433 Гляньте що ті тварі наробили
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06.05.2022 16:47 Відповісти
Как им удачно удалось показать свое рашистское лицо всем нормальным людям? Это невозможно принять и понять - этот мерзкий оскал и мнимое превосходство своего народа/хотя какой народ-населюки/?
Насильники .быдло ..биомусор((
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06.05.2022 16:49 Відповісти
заберите раненых с Азовстали, они не выживут...
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06.05.2022 16:50 Відповісти
The show must go on.
To hell with all the dead.
To hell with all who not.
The hell must go on.

The lives - they mean a zilch.
The death is marching on.
And mouths on the TV sets
Keep lying all day long.

The show goes on.
The show must incinerate
The hope to atone.
It must invigorate.

The show went away.
The fire turned to ash.
The hell collects its toll.
But russians cry "**** НАШ"!
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06.05.2022 17:15 Відповісти
Зеленский Арестович..где ракеты...🤬🤯

Андрей Турчак, Денис Пушилин и гауляйтер оккупированной Херсонской области, коллаборант Владимир Сальдо.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5712482428779044&id=100000520317799&__cft__[0]=***********-fC47zzbfCS_waD2zoZF26_9qeQD32cJn6tv5ukBd91zUrLBENb1N_8Gk68MdslMUuyPsBX4QaniQwojS3Vrrutox6R2cerftFiZ_RFD9cFmEq9IKkKpYbDOiYWPpNoa6MHjTm_lnNJA6&__tn__=%2CO%2CP-R
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06.05.2022 17:29 Відповісти
без медпомощи это ваФЛИ..ЖЕСТЬ
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06.05.2022 18:24 Відповісти
 
 