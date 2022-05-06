На "Азовсталі" росіяни підбили авто, що їхало забирати цивільних, - "Азов". ВІДЕО+ФОТО

Російські військові з ПТРК підбили на території заводу "Азовсталь" автомобіль, який мав евакуювати звідти цивільних.

Про це повідомляє в телеграмі окремий загон спеціального призначення "Азов", інформує Цензор.НЕТ.

"Під час режиму припинення вогню, на території заводу "Азовсталь" росіянами, застосувавши ПТРК, було підбито автомобіль. Це авто рухалось до цивільних для того, аби їх евакуювати з території заводу", - йдеться у повідомленні.

В результаті обстрілу загинув один боєць, ще шестеро поранені.

"Ворог продовжує порушувати всі домовленості та не дотримуватись гарантій безпеки при евакуації цивільного населення", - зазначили в "Азові".

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Згодом було опубліковано фото і відео з місця події.



