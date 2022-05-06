На "Азовсталі" росіяни підбили авто, що їхало забирати цивільних, - "Азов". ВІДЕО+ФОТО
Російські військові з ПТРК підбили на території заводу "Азовсталь" автомобіль, який мав евакуювати звідти цивільних.
Про це повідомляє в телеграмі окремий загон спеціального призначення "Азов", інформує Цензор.НЕТ.
"Під час режиму припинення вогню, на території заводу "Азовсталь" росіянами, застосувавши ПТРК, було підбито автомобіль. Це авто рухалось до цивільних для того, аби їх евакуювати з території заводу", - йдеться у повідомленні.
На "Азовсталі" росіяни підбили авто, що їхало забирати цивільних, - "Азов"https://t.co/Lv82jEPJBb pic.twitter.com/vh1DtjXZd8— Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) May 6, 2022
В результаті обстрілу загинув один боєць, ще шестеро поранені.
"Ворог продовжує порушувати всі домовленості та не дотримуватись гарантій безпеки при евакуації цивільного населення", - зазначили в "Азові".
Згодом було опубліковано фото і відео з місця події.
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Насильники .быдло ..биомусор((
To hell with all the dead.
To hell with all who not.
The hell must go on.
The lives - they mean a zilch.
The death is marching on.
And mouths on the TV sets
Keep lying all day long.
The show goes on.
The show must incinerate
The hope to atone.
It must invigorate.
The show went away.
The fire turned to ash.
The hell collects its toll.
But russians cry "**** НАШ"!
Андрей Турчак, Денис Пушилин и гауляйтер оккупированной Херсонской области, коллаборант Владимир Сальдо.
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