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"Спасибо сыну за машину". Здійснення мрій росіян у ФОТОжабах
Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
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+43 Valeriy Wrx
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+17 Maksim Perepelitca
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С кровавых не пришедшие полей
Не в землю где-то полегли когда-то,
А превратились в белых «жигулей»
Они до сей поры сигналят звонко
О том, что чей-то сын «двухсотым» стал,
И в дом пришла не просто похоронка,
А новый материнский капитал.
Сидит в машине бодрая семейка,
Довольная, чего тут говорить,
А на капоте - яркая наклейка
Про то, что они «могут повторить!»
Они её не чокаясь обмыли,
Успели цвет салона обсудить,
И на совете всей семьёй решили,
Что нужно сына нового родить.
Andrey Orlov (Орлуша)