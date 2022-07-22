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"Спасибо сыну за машину". Здійснення мрій росіян у ФОТОжабах

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Спасибо сыну за машину. Здійснення мрій росіян у ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Батько знищеного в Україні окупанта купив на "гробові" гроші автомобіль "Лада"

Спасибо сыну за машину. Здійснення мрій росіян у ФОТОжабах 02

Спасибо сыну за машину. Здійснення мрій росіян у ФОТОжабах 03

Спасибо сыну за машину. Здійснення мрій росіян у ФОТОжабах 04

Спасибо сыну за машину. Здійснення мрій росіян у ФОТОжабах 05

Спасибо сыну за машину. Здійснення мрій росіян у ФОТОжабах 06

Спасибо сыну за машину. Здійснення мрій росіян у ФОТОжабах 07

Спасибо сыну за машину. Здійснення мрій росіян у ФОТОжабах 08

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Автор: 

армія рф (17388) політика (4405) фотожаба (13864)


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Топ коментарі
+57
Мне кажется порою, что солдаты
С кровавых не пришедшие полей
Не в землю где-то полегли когда-то,
А превратились в белых «жигулей»

Они до сей поры сигналят звонко
О том, что чей-то сын «двухсотым» стал,
И в дом пришла не просто похоронка,
А новый материнский капитал.

Сидит в машине бодрая семейка,
Довольная, чего тут говорить,
А на капоте - яркая наклейка
Про то, что они «могут повторить!»

Они её не чокаясь обмыли,
Успели цвет салона обсудить,
И на совете всей семьёй решили,
Что нужно сына нового родить.

Andrey Orlov (Орлуша)
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22.07.2022 10:29
+43
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22.07.2022 10:41
+17
. Здравствуйтє , я командір полка , в котором служил ваш син . Вот , пріньос вам радостную вєсточку ,, тєпєрь у вас єсть автомобиль Лада . .
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22.07.2022 11:29
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Мне кажется порою, что солдаты
С кровавых не пришедшие полей
Не в землю где-то полегли когда-то,
А превратились в белых «жигулей»

Они до сей поры сигналят звонко
О том, что чей-то сын «двухсотым» стал,
И в дом пришла не просто похоронка,
А новый материнский капитал.

Сидит в машине бодрая семейка,
Довольная, чего тут говорить,
А на капоте - яркая наклейка
Про то, что они «могут повторить!»

Они её не чокаясь обмыли,
Успели цвет салона обсудить,
И на совете всей семьёй решили,
Что нужно сына нового родить.

Andrey Orlov (Орлуша)
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22.07.2022 10:29 Відповісти
Зачётно!
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22.07.2022 10:31 Відповісти
нё то слово - смёшно жё. особённо Ступи Алеша художник порадовал. стиль не пропьешь жё.
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22.07.2022 10:37 Відповісти
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22.07.2022 10:40 Відповісти
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22.07.2022 10:41 Відповісти
треба зробити випуск наліпок - спасиба сыну за машину" і кліїти на кожного орка перед видачей тіла ростварюкам
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22.07.2022 10:46 Відповісти
кто то и дачу купит или две стенки , а на третью нарожают
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22.07.2022 10:56 Відповісти
Купить гроб на "гробовые" - что может быть "логичнее"?
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22.07.2022 11:00 Відповісти
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22.07.2022 11:09 Відповісти
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22.07.2022 11:24 Відповісти
. Здравствуйтє , я командір полка , в котором служил ваш син . Вот , пріньос вам радостную вєсточку ,, тєпєрь у вас єсть автомобиль Лада . .
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22.07.2022 11:29 Відповісти
УПС! Обломс тем самкам и самцам, чьих отпрысков дематериализовали в передвижных и стационарных (доменных печах) крематориях! Нет тела - нет подачки!
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22.07.2022 11:52 Відповісти
точнее: маткам и кобелям, чей ПОМЁТ был испепелён ("родина-жопа" должна экономить на своих "хероях"!
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22.07.2022 11:57 Відповісти
 
 