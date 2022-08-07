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ЗСУ влучили у Антонівський міст в Херсоні. Виникла пожежа, - соцмережі. ФОТО
Ввечері 7 серпня воїни ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту в Херсоні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж.
"ЗСУ вчергове поцілили по Антонівському мосту. На місці втрапляння пожежа. Деталі руйнувань з’ясовуються", - пишуть користувачі.
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🔥 Прилетіло окупантам у Скадовську, Чорнобаївці, Олешках та в Новій Каховці - попередньо ГЕС, де знаходиться ще один міст.
🤷♂️ У рашистських пабліках пишуть, что до купи роздовбали ремонтну техніку, яку орки стягнули до Антонівського мосту, та "пастки" для його захисту від українських ракет - це щоб два рази не вставати. https://t.me/Sharpreview/16196 https://t.me/Sharpreview/16196
з якого ЗСУ зробили серіал "Хімера" для орків в Таврії
https://i.pinimg.com/originals/48/98/13/489813f36bff5e2f2d5dfe0edeec9f2c.jpg
ППО рашистів боролось до кінця і не здалось
Не удивлюсь, если после нашей победы улицы и площади освобожденных городов получат название Хаймарса. В самом деле, многие артиллерийские и авиационные системы могут выдать не менее мощный удар своим боеприпасом, но согласимся, для противника стало откровением то, что такой крупный боеприпас вполне способен прилететь в гости так точно, что от такого гостя будет невозможно отделаться. Общее понятие «безопасного расстояния» от линии фронта у противника явно претерпело изменение. И это он еще не познакомился с боеприпасами, которые способны не менее точно удивить на расстоянии до 300 километров. Говорят, что такие ракеты уже в пути и о том, насколько успешно они прибыли в распоряжение ВСУ, мы узнаем после получения результатов их работы, возможно - снова по мосту.
А тем временем военные в США говорят о том, что корпорация «Локхид-Мартин» готовится запускать в серию еще одно изделие для этих установок, новую ракету PrSM. Военные говорят о том, что серия испытаний, проведенная с этими ракетами, показала заявленную эффективность и соответствует запросам Пентагона. Они говорят о том, что ракеты выполнили высокоточное поражение сухопутных и даже морских целей на расстоянии свыше 450 километров. Открытая пресса же говорит о том, что ракета разрабатывалась с условием стрельбы на расстояние 500+ километров, и в Сети уже встречалась информация о том, что одна из экспериментальных ракет удачно отработала по цели на расстоянии в 650 километров.
Комментарии производителя, которые встречаются в Сети, говорят о том, что основные новации такой ракеты состоят в топливе и двигателе. Именно они позволяют увеличить дистанцию поражения целей практически вдвое. При этом, боевая часть ракеты идентична той, что устанавливается на ракетах с дальностью стрельбы в 300 км и не требует особых доработок. Производитель ничего не говорит о новшествах в системе наведения ракеты, но судя по тому, что военные говорят о достаточной точности нового изделия, которая не хуже того, что показывают ракеты предыдущего поколения, и заявления представителей Локхид-Мартин о том, что ракета получается дешевле предыдущих тактических ракет, особых изменений там тоже нет.
При этом, ракета полностью совместима с пусковыми установками M142 HIMARS и М270А1, которые уже стоят на вооружении ВСУ. Снаряженная «кассета» вмещает в себя две такие ракеты и для обслуживания не представляет никаких проблем или новаций, относительно тактических ракет предыдущего поколения. А это значит, что как только ракета пойдет в серию (а возможно, и раньше), она может появиться у ВСУ, чтобы ее тут же можно было испытать в боевых условиях.
Но как стало известно, противник тоже не дремлет и предпринимает решительные меры для защиты особо важных объектов от обстрела данными ракетами. Правда, защитить свои ПВО у линии фронта противнику не сильно удается и как результат, есть сообщения о том, что буквально в эти дни на южном направлении в одновременной авиационной атаке войск противника приняло участие рекордное количество боевых самолетов ВВС Украины. Информация эта исходит от офигевшего противника, который описывает это как ад, упавший с неба и кроме того, со слов противника, их ПВО даже не пикнула. И есть подозрение, что в том месте пикать уже нечему.
С другой стороны, уничтоженные батареи ПВО врага находились на суше, а основные усилия по защите от таких ракет брошены на воду - в море и реки. На представленных ниже фото видны инновационный средства обмана ракет - уголковые отражатели и заговоренные шаманами палочки.
https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/08/FZkM2uoXEAA42mJ.png https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/08/FZkMwUHXwAAnjmz.png
Именно на этих фото - элемент системы ПВО возле Антоновского моста в Херсоне, но тоже самое установлено и для защиты Керченского моста. Правда, там еще в жертву принесли медведя и одну из уток Медведева, а вместо заговоренных палочек, использованы более продвинутые амулеты - сушеные пенисы камчатских крабов, освященных сами Шойгу. Говорят, что там круглосуточно дежурят боевые шаманы, которые камлают на отворот ракет.
Возможно, эти экзотические методы работают против их ракет, которые начинают вытворять непредсказуемую траекторию, как только шаман ударит Шойгу в бубен, но практика показывает, что правильно и точно выпущенная ракета сгребает все. В том числе - уголковые отражатели, заговоренные палочки, бубны и шаманов, а заодно и ПВО, которое стоит рядом. С другой стороны, прутин же требовал все импортозаместить, чтобы все было дешево и сердито? Вот и заместили.
Ну а оркам следует приготовиться к новым сюрпризам в самых неожиданных местах.
anti-colorados
Надо было самого Димона заклать.
Доски так не горітимуть
Ну а шо ? Досвід є. Ще з часів громвійни. Тоді завербували китайців, які працювали в Одеському порту докерами, шахтарів і металургів Донбасу, які жили в Шанхаях і вперед. Одеськими китайцями командував Якір, донбасівськими Антонов-Овсеенко а гроші їм платили з грабежів і контрибуцій. А потім для кетайців організували в Москві Інститут народів Востока, щоб неп шатались по єдіной і неделімой.
Бавовна зроБИЛА мiст...
https://twitter.com/Osinttechnical/status/1556334462480392193?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1556334462480392193%7Ctwgr%5*****************************************%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdefence-line.org%2F2022%2F08%2Fstrana-kontrastov-chast-2%2F
https://www.*************.com/2022/04/answering-call-heavy-weaponry-supplied.html
Причем, у нее - пассивная головка самонаведения и она ничем не подсвечивает цель а летит в направлении локатора, который сам излучает электромагнитные волны. То есть, ракета практически невидима для средств обнаружения, а ее саму - очень трудно сбить с курса. По крайней мере, еще никто не хвастался тем, что это удалось. Мы радуемся тому, как точно прилетают наши подарки от артиллеристов и какое красочное шоу происходить после этого. Наверное, что-то мы получаем благодаря спутниковой разведке. Но скорее всего, это касается стационарных целей, которые по естественным причинам, просто не могут менять свою дислокацию, например - нефтебазы и крупные артсклады. А вот КП, эшелоны с боеприпасами, ПВО и прочее постоянно меняет свои позиции, а потому для точного удара нужны не только координаты цели, но и то время, когда они актуальны. Недавно был случай, когда в Запорожской области удалось накрыть эшелон с БК в момент его разгрузки, а такое не могло обойтись без партизан. Это значит, что в данный, конкретный момент кому-то удалось передать нужную информацию и относительно недалеко от места было средство поражение такой цели. В результате, получается бадабум.
Так вот, партизану достаточно примерно указать место расположения комплекса ПВО и вот его уже нет. Вернее, пусковые установки с ракетами - есть, а вот системы, которая улавливает цель и дает целеуказания, для этих ракет - уже нет. После такого захода AGM-88 HARM, всю остальную амуницию можно дожигать хоть самолетами, а хоть и вертолетами. Зверь этот уже не кусается.
Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/v-volgograde-prostyatsya-s-zamkomandira-20-y-diviz-1507668
От її і зашкварили, щоб ремонтувати не було чим.
Вчера вечером посмотрел на ночь, красотища!!!
Молимось за вас,рідні захисники!